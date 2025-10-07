عبدالوهاب بیگی پور روانشناس و مشاور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با روانشناسان در تیمهای ورزشی چیست؟ توضیحاتی داد و گفت: حضور افراد متخصص در حوزه سلامت روان و روانشناسی ورزشی، همواره یکی از مؤلفههای کلیدی موفقیت در تیمهای ورزشی کشورهای توسعهیافته محسوب میشود. نقش روانشناس در ایجاد روحیه، تقویت انگیزه، بازتوانی روانی و کنترل فشارهای ذهنی ورزشکاران، بهعنوان یک رکن جداییناپذیر در ساختار تیمهای حرفهای شناخته شده است.
وی ادامه داد: در کشور ما نیز این رویکرد طی سالهای اخیر به شکل جدیتری مورد توجه قرار گرفته و فدراسیونهای ورزشی و تیمهای ملی به اهمیت حضور روانشناس ورزشی پی بردهاند. امروزه، در بسیاری از تیمهای ملی، یک روانشناس متخصص بهصورت دائم همراه تیمها حضور دارد و این مسئله تأثیرات مثبتی بر عملکرد روانی و فردی ورزشکاران داشته است.
استفاده از روانشناسان مجرب با مجوز سازمان نظام روانشناسی
روانشناس و مشاور اذعان کرد: کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان، برای تیمهای ملی، از روانشناسانی بهره میبرند که صلاحیت علمی و حرفهای آنان توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران تأیید شده است. این روانشناسان با تکیه بر تخصص خود، نقش مؤثری در ارتقاء سلامت روان ورزشکاران، بهویژه در شرایط پراسترس رقابتهای بینالمللی ایفا میکنند.
بیگی پور خاطر نشان کرد: هیچکس نمیتواند نقش پررنگ این متخصصان را در عملکرد روانی ورزشکاران نادیده بگیرد. حمایت روانی و ایجاد انگیزه در بین ورزشکاران، آنهم در میادین بزرگ بینالمللی، از جمله مزایای حضور روانشناس در کنار کادر فنی تیمهاست که به طور چشمگیری در کشورهای توسعهیافته اثبات شده و اکنون در حال نهادینهشدن در ساختار ورزشی ایران است.
