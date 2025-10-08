به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای نگارخانه بهارک، نمایشگاه انفرادی نقاشی «مهرِ اِمِرتات؛ به گواهی نمادهای کهن» شامل ۱۶ تابلوی نقاشی از آزیتا امجد با متریال ترکیب مواد، از ساعت ۱۷ تا ۲۱، روز جمعه، ۱۸ مهر با حضور پدیدآورنده آثار در نگارخانه بهارک افتتاح میشود.
در بیانیه هنری رویداد چنین آمده است: «گواه گیری، آیین عقد زرتشتیان است. قیچی، نخ سبز و سوزن بر سر سفرهی گواه، نمادهایی از همراهی و همدلی و همواره گسستن و پیوستن است در مسیر زندگی مشترک ... .
نقاشیهایم روایت قیچیهای شکسته است و نخ هایی در کوششِ وصل دوباره داستانی از امید به افراشتن پس از فروریختن از بازآفرینی زبان نمادین آیینهای کهن.
من از شکستن گفتم برای ساختن دوباره و پیوندی که زندگی را معنا می بخشد. گویی زندگی همواره در مرز نازکی میان پیدایی و ناپیدایی، میان نزدیکی و دوری جاری است و رنگهایم از خاک و خشت و آسمان فیروزهای از دیارم -یزد- یادآور ریشه و رهایی است نشان از دیرینگی آیین زرتشتی؛ یادآور عهدی جاودان با زمین و زندگی.»
آزیتا امجد فارغالتحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته نقاشی از دانشگاه الزهرا (س) تهران است. او از سال ۱۳۹۶، به عنوان مربی هنرهای تجسمی کودکان فعالیت دارد و تا کنون، در سه نمایشگاه گروهی نقاشی در نگارخانههای مختلف سطح شهر تهران شرکت داشته است. این نخستین نمایشگاه انفرادی این هنرمند به شمار میرود.
نمایشگاه انفرادی نقاشی «مهرِ اِمِرتات؛ به گواهی نمادهای کهن»، از روز شنبه، ۱۹ تا روز چهارشنبه، ۲۳ مهر، از ۱۷ الی ۲۰ پذیرای هنردوستان است.
نظر شما