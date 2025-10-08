  1. بین الملل
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

حماس: هتک حرمت مسجد الاقصی ذهنیت فاشیستی اشغالگران را نشان می دهد

جنبش حماس هتک حرمت مسجد الاقصی توسط وزیر افراطی صهیونیست را نشان دهنده ذهنیت فاشیستی کابینه اسرائیل و تلاش آنها برای یهودی سازی قدس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز، همزمان با سی و پنجمین سالگرد کشتار نخست مسجد الاقصی در هشتم اکتبر ۱۹۹۰، ایتمار بن‌گویر، وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به همراه گروهی از شهرک‌نشینان، اقدام به تعرض به مسجد الاقصی کرده است.

حماس این اقدام را تحریک‌آمیز و عمدی خوانده و تأکید کرد که این رفتار بازتاب‌ دهنده ذهنیت فاشیستی کابینه اشغالگر و قصد آن برای نقض حرمت مسجد الاقصی و تحریک احساسات مسلمانان جهان است.

در بیانیه حماس آمده است که این تجاوز، تنها یک رویداد گذرا نیست، بلکه پیامی تجاوزکارانه است که هدف آن تثبیت واقعیت تقسیم زمانی و مکانی و تحمیل کنترل اشغالگران بر مسجد الاقصی است. این اقدام در چارچوب پروژه‌ای تمام‌عیار برای یهودی‌سازی قدس و هدف قرار دادن موجودیت عربی و اسلامی این شهر انجام می‌شود.

حماس تأکید کرد که قدس و مسجد الاقصی خط قرمز فلسطینیان هستند و ادامه تجاوزات هیچ‌گاه حقیقت اسلامی بودن این مسجد را تغییر نخواهد داد.

این جنبش از مردم فلسطین در قدس، کرانه باختری و مناطق اشغالی ۱۹۴۸ خواست که برای حفاظت از مسجد الاقصی در صحن‌های آن دست به اعتکاف زده و حضوری دائمی داشته باشند.

حماس همچنین از کشورهای عربی و اسلامی و سازمان‌های بین‌المللی خواست که به مسئولیت‌های سیاسی، حقوقی و اخلاقی خود برای متوقف کردن این جنگ و تجاوز مستمر عمل کنند.

