هاآرتص: اسرائیل منزوی شده و در حال احتضار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، روزنامه عبری زبان هاآرتص اعلام که رژیم صهیونیستی پس از دو سال جنگ در غزه که بدون اهداف مشخصی انجام شد، در انزوا غرق شده و در حالت احتضار قرار دارد.

این رزونامه بدون اشاره به تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین و مسجدالاقصی که باعث برافروخته شدن خشم عمومی و انجام عملیات طوفان الاقصی شد، مدعی شد که حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بزرگترین رخنه امنیتی در تاریخ رژیم صهیونیستی بود، در حالی که تل آویو به نسل کشی فلسطینیان در یکی از بدترین فجایع انسانی جهان ادامه می دهد.

به نوشته این روزنامه، نتانیاهو مسئول اصلی این فاجعه است، در حالی که مسئولیت خود را بر عهده نگرفته و عذرخواهی نکرده است.

بر اساس این گزارش، پس از دو سال جنگ در غزه، نه هدفی وجود دارد و نه دستاوردی، اسرای اسرائیلی هنوز در غزه هستند و رژیم صهیونیستی در انزوای دیپلماتیک، اقتصادی و اخلاقی غرق شده است.

هاآرتص افزود که صهیونیست‌ها از سفر به خارج می ترسند و نهادهای کابینه و بافت اجتماعی آن در مراحل پیشرفته فروپاشی قرار دارند.

این گزارش با اشاره به اینکه سرنوشت اسرائیل به تمایلات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گره خورده است، ابراز داشت که اسرائیل کشور در حال احتضار است و کابینه فعلی به نمادی از فساد و فروپاشی تبدیل شده است.