به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، استانداری قدس اشغالی اعلام کرد که طی امروز سه شنبه، ۱۸۲ شهرک‌نشین صهیونیست وارد مسجد الاقصی شده و حرمت این مکان مقدس را هتک کردند.

این در حالی است که مرکز داده‌های وادی حلوه در قدس اشغالی اعلام کرد که طی ماه نوامبر گذشته، بیش از ۴۱۰۰ شهرک‌نشین صهیونیست با پشتیبانی کامل نیروهای اشغالگر اسرائیلی، به‌ طور سازمان ‌یافته به صحن‌های مسجد الاقصی تعرض کردند.

این مرکز در گزارش خود تاکید کرد که یورش‌های روزانه، همراه با حمایت مستقیم کابینه و حفاظت میدانی ارتش، ماهیتی بی‌سابقه و نگران ‌کننده به خود گرفته است.

طبق این گزارش، این گروه‌ها در جریان این یورش‌ها به ‌صورت علنی اقدام به برگزاری نماز و مناسک تلمودی در بخش‌های مختلف مسجد الاقصی، به‌ویژه در ناحیه شرقی، کرده‌اند؛ اقدامی که در چارچوب سیاست تغییر وضعیت تاریخی و مذهبی این مکان مقدس ارزیابی می‌شود.

همزمان، سیاست‌های تخلیه اجباری در محله‌های فلسطینی نیز شدت گرفته است. دو خانواده شویکی و عوده در محله بطن‌ الهوی در سلوان با حکم تخلیه از منازل‌شان روبرو شدند؛ احکامی که به ‌نفع جمعیت افراطی «عطیرت کوهِنیم» صادر شده است.

علاوه بر این، نیروهای اشغالگر به ملک خانواده الرجبی در بطن‌ الهوی یورش برده و اخطار تخلیه نهایی را به آنان ابلاغ کردند.

این ملک که شامل سه واحد مسکونی است، محل زندگی حدود ۵۰ نفر از جمله کودکان و سالمندان است که اکنون در آستانه آوارگی قرار دارند.