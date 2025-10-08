آموزش کودکان آگاه به محیط زیست، تضمین آینده سبز کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اهمیت روز ملی کودک و محیط زیست اظهار داشت: این روز یادآور پیوندی عمیق میان پاکی دنیای کودکانه و طبیعت بکر زمین است و اگر بخواهیم آینده ای سالم و پایدار داشته باشیم، باید آموزش های زیست محیطی را از همین دوران کودکی آغاز کنیم.
وی ادامه داد: آموزش مفاهیم محیط زیستی همچون مصرف بهینه منابع، تفکیک پسماند، حفظ پوشش گیاهی و احترام به حیات وحش، نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای پایدار در نسل آینده دارد و هرچه این آموزش ها هدفمندتر و جذاب تر ارائه شود، تأثیر آن در زندگی روزمره کودکان بیشتر خواهد بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین بر نقش خانواده ها، مدارس و رسانه ها در انتقال ارزش های محیط زیستی اشاره کرد و بیان داشت: کودکان الگوپذیرترین قشر جامعه اند و خانواده ها و نظام آموزشی باید با رفتار و آموزش درست، عشق به طبیعت را در وجود آنان نهادینه کنند تا در آینده مدیرانی دغدغه مند و حافظ محیط زیست باشند.
عباس نژاد در پایان خاطرنشان کرد: محیط زیست سالم، حق طبیعی همه کودکان است و مسئولیت پاسداری از آن بر عهده همه ماست و ایجاد آینده ای سبز تنها با مشارکت جمعی و احساس مسئولیت همگانی نسبت به زمین امکان پذیر است.
