دبیر جدید شورای هماهنگی هیئت و تشکل های دینی آذربایجان غربی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور حجت الاسلام باباخانی رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی کشور در مسجد شهدای افشار اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی دبیر جدید شورای هماهنگی هیئت و تشکل های دینی استان ظهر چهارشنبه معرفی شد.

در این جلسه حجت الاسلام مهدی رستم زاده به عنوان دبیر جدید شورای هماهنگی شبکه هیئت و تشکلهای دینی استان معرفی و از زحمات حجت الاسلام اکبر نوروز نژاد دبیر سابق استان قدردانی شد.

در انتهای این جلسه رئیس سازمان هیئت و معاون سازماندهی سازمان به صورت جداگانه با اعضای شبکه دیدار و گفتگو کردند.