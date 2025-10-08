  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

دبیر جدید شورای هماهنگی هیئت و تشکل های دینی آذربایجان غربی معرفی شد

ارومیه - با حضور حجت الاسلام باباخانی رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی کشور دبیر جدید شورای هماهنگی شبکه هیئت و تشکل های دینی استان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور حجت الاسلام باباخانی رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی کشور در مسجد شهدای افشار اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی دبیر جدید شورای هماهنگی هیئت و تشکل های دینی استان ظهر چهارشنبه معرفی شد.

در این جلسه حجت الاسلام مهدی رستم زاده به عنوان دبیر جدید شورای هماهنگی شبکه هیئت و تشکلهای دینی استان معرفی و از زحمات حجت الاسلام اکبر نوروز نژاد دبیر سابق استان قدردانی شد.

در انتهای این جلسه رئیس سازمان هیئت و معاون سازماندهی سازمان به صورت جداگانه با اعضای شبکه دیدار و گفتگو کردند.

