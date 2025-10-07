حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راهپیمایی سراسری در حمایت از ملت مظلوم و بی‌دفاع غزه و کاروان صمود و همچنین در محکومیت اقدام غیرقانونی و ضد انسانی «اسنپ‌بک» روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در سراسر استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی افزود: این راهپیمایی در شهر کرمانشاه پس از اقامه نماز عبادی-سیاسی جمعه از مسجد جامع آغاز و به سمت میدان آزادی برگزار خواهد شد. همچنین در سایر شهرستان‌های استان نیز هم‌زمان با مرکز استان، مراسم راهپیمایی با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده شهدا، روحانیون، بسیجیان و مسئولان محلی برپا می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت برگزاری این راهپیمایی گفت: ملت ایران همواره پشتیبان مردم مظلوم فلسطین بوده‌اند و حضور پرشور مردم در این راهپیمایی، نشان‌دهنده تداوم حمایت از آرمان آزادی قدس شریف و انزجار از سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن است.

حجت‌الاسلام عبدی در پایان از عموم مردم مؤمن و ولایتمدار استان کرمانشاه دعوت کرد تا با حضور گسترده خود در این راهپیمایی، بار دیگر همبستگی و همدلی ملت ایران با مردم فلسطین را به جهانیان نشان دهند.