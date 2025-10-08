استقبال باشکوه از قهرمانان پارادوومیدانی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه، فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه میزبان مهران نکوییمجد و یاسین خسروی، قهرمانان ملیپوش پارادوومیدانی ایران، و عزتالله پرنیان مربی تیم ملی بود. این تیم پس از کسب افتخار در رقابتهای جهانی هند، مورد استقبال گرم مسئولان و مردم قرار گرفت.
در این مراسم، استاندار کرمانشاه، مدیرکل بهزیستی، مدیرکل ورزش و جوانان، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، ورزشکاران، خانوادههای قهرمانان و اصحاب رسانه حضور داشتند و با اهدای گل و پیامهای تبریک، از موفقیتهای درخشان این افتخارآفرینان تقدیر کردند.
این قهرمانان با عملکرد خود، نام ایران و استان کرمانشاه را بار دیگر در عرصه بینالمللی مطرح کرده و موجی از غرور و شادی در میان مردم ایجاد کردند. مراسم استقبال، فرصتی برای تجلیل از تلاش، تعهد و همت بالای ورزشکاران معلول استان و کشور بود.
نظر شما