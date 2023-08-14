میزبانی مسابقات بین المللی «کونگ فو» در آبان ماه به کرمانشاه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حاتمی صبح دوشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر و دیدار با اعضای این مجموعه با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت این هفته، اظهار کرد: رشد و توسعه اجتماعی هر جامعه در پی مطالبه گری درست بوده که در اداره کل ورزش و جوانان استان مطالبه گری با ارائه راهکار مناسب مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه جوانان را یکی از محورهای اجتماعی جامعه دانست و افزود: با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص مسائل مربوط به جوانان از جمله ازدواج، مسکن، هدایت اسلامی و ایرانی و.. است که در برنامه‌های توسعه ششم نیز به نقش جوانان و مشکلات آنها و حل این مشکلات توسط جوانان پای کار توجه شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه اشاره‌ای به وضعیت ورزشکاران و هیأت‌های ورزشی استان کرمانشاه داشت و تصریح کرد: از آبان ماه سال گذشته آمار جمعیتی ورزشکاران استان کرمانشاه از ۶۳ هزار نفر به ۹۳ هزار نفر رسیده که با رشد ۴۷ درصدی همراه بوده است.

حاتمی خاطرنشان کرد: هم اکنون ۵۳ هیأت ورزشی در استان کرمانشاه فعال بوده که با پیگیری‌های مستمر از این هیأت‌ها برنامه منسجم برای نحوه فعالیت درخواست شده که پیرو این برنامه‌ها و آمادگی هیأت‌ها در طی پنج ماه گذشته از سال جاری ۱۴ رویداد قهرمانی کشور را در این استان میزبانی کرده‌ایم.

وی بیان کرد: همچنین ۶ اردوی تیم ملی در رشته‌های مختلف توسط استان کرمانشاه میزبانی شده و در طی این میزبانی‌ها تمام عوامل ورزشی رشته مربوطه با آمادگی کامل در اختیار این میزبانی‌ها قرار گرفته و علاوه بر مزیت‌های ورزشی برای استان این میزبانی‌ها به توسعه گردشگری نیز کمک کننده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه ادامه داد: در آخرین میزبانی استان کرمانشاه در مسابقات کاراته وان علاوه بر میزبانی از سه هزار ورزشکار بین پنج تا ۶ هزار نفر به واسطه برگزاری این مسابقات در استان رفت آمد داشتند و کرمانشاه میزبان این افراد بوده است.

حاتمی با تاکید بر درخشش ورزشکاران کرمانشاهی در سطوح مختلف مسابقات ورزشی، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵ قهرمان کرمانشاهی در سطح بین المللی شامل آسیایی، جهانی و… داشته و در حوزه المپیادها نیز در سطح کشوری با شناسایی نخبگان از پایه اقدامات خوبی انجام گرفته و با وجود تأخیر در اعلام آمادگی تیم‌ها اما استان کرمانشاه تیم‌های خود را آماده کرده و تیم ورزش زور خانه‌ای به عنوان نخستین تیم اعزام شد که با ۲ مدال طلا و یک برنز عملکرد خوبی ثبت کردند.

وی اضافه کرد: ابلاغ آمادگی تمامی هیأت‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی استان کرمانشاه در حوزه مسابقات قهرمانی کشور به منظور آمادگی برای میزبانی صورت گرفته و به همین منظور با پیگیری‌های و رایزنی‌های بسیار استان کرمانشاه میزبانی مسابقات بین المللی «کونگ فو» در آبان ماه را با اعلام آمادگی ۶۰ کشور دریافت کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه یادآوری کرد: میزبانی مسابقات دیگری همچون صخره نوردی، تنیس روی میز و کاراته نیز با اعلام آمادگی استان کرمانشاه رایزنی‌ها در حال انجام بوده که در صورت تأیید و بررسی‌های لازم میزبانی مسابقات بین المللی را بر عهده داشته باشیم.