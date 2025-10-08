به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با محوریت هماهنگی و پشتیبانی از نهاد «ایران یاران جوان» و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی عصر چهارشنبه در فرمانداری کرمانشاه برگزار شد.
این جلسه به ریاست محمدرضا آمویی، فرماندار کرمانشاه، و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، مشاور امور جوانان استاندار، روسای ادارات شهرستان و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان تشکیل شد.
در این نشست موضوعاتی همچون هماهنگی و تعامل دستگاههای اجرایی با «ایران یاران جوان» به عنوان نهادی مؤثر در حوزه امور جوانان، برنامهریزی برای برگزاری المپیاد ورزشی استعدادهای برتر کشور در دو رشته هاکی (ویژه دختران) و هندبال (ویژه پسران)، و نیز تدوین برنامههای منسجم برای هفته تربیت بدنی و ورزش، در دستور کار قرار گرفت.
همچنین در این جلسه ضمن بررسی مسائل و چالشهای پیشروی حوزه جوانان، نمایندگان دستگاههای اجرایی به ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای سطح مشارکت جوانان در امور اجتماعی و فرهنگی پرداختند.
در ادامه این نشست، مشاور فرماندار کرمانشاه در امور جوانان معرفی شد و از سوی حاضران بر ضرورت ایجاد ارتباط نزدیکتر میان نهادهای اجرایی، تشکلهای جوانان و مجموعههای مردمی تأکید شد.
محمدرضا آمویی، فرماندار کرمانشاه، در جمع اعضای ستاد اظهار داشت: نگاه جامع به ظرفیتهای جوانان و بهرهگیری از انرژی، خلاقیت و ایدههای آنان، از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است.
وی افزود: «ایران یاران جوان» میتواند با ایفای نقش محوری در همافزایی اقدامات دستگاههای اجرایی، مسیر تحقق اهداف مرتبط با ساماندهی امور جوانان را تسهیل کند.
آمویی تصریح کرد: تقویت ساختارهای مشارکتی، استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، و افزایش تعامل میان نهادهای مرتبط، لازمه شکوفایی توانمندیهای نسل جوان در کرمانشاه است.
فرماندار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد فرمانداری در حوزه جوانان، برنامهمحور و مبتنی بر عملگرایی است و با هماهنگی و همدلی میان همه دستگاهها، تلاش خواهیم کرد زمینه بروز خلاقیت و نقشآفرینی جوانان را بیش از پیش فراهم کنیم.
