حمید بنیتمیم عصر امروز چهارشنبه در مراسم باشکوه استقبال از مدالآوران خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی که با حضور استاندار خوزستان و نمایندگان مجلس در فرودگاه اهواز برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه نقش بچههای استان خوزستان در رقابتهای جهانی کشتی فرنگی بسیار پررنگ و اثرگذار بود.
وی با بیان آمار قابل توجه حضور کشتیگیران خوزستانی در این دوره از مسابقات، افزود: از ۱۰ نفر اعزامی تیم ملی کشتی فرنگی، هفت نفر از ورزشکاران خوزستانی بودند و سهم این ورزشکاران از هشت مدال کسبشده توسط تیم ایران نیز بسیار چشمگیر بود.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، نقش خانوادههای ورزشکاران، مربیان، هیئتهای کشتی شهرستانها و استان و مجموعه مدیریتی ورزش استان را در این موفقیت بیتأثیر ندانست و گفت: حضور گسترده مسئولان استانی از جمله استاندار و تمامی معاونان استاندار و نمایندگان مجلس در این مراسم، نشاندهنده اهمیت این افتخارآفرینی است.
بنیتمیم با تقدیر از عملکرد کادر فنی به سرپرستی محمد رنگرز و پرویز زیدوند، اظهار امیدواری کرد: قولهای دادهشده به ورزشکاران که انگیزهبخش آنان است، عملیاتی شود.
وی با اشاره به پیگیری دغدغههای اصلی قهرمانان، خاطرنشان کرد: موضوعات مهمی مانند اشتغال و مسکن این عزیزان در دست پیگیری است و امیدواریم با دستور فوری استاندار به سرعت حل و فصل شود.
این مسئول ورزشی استان در پایان با اشاره به حضور اقوام مختلف در مراسم استقبال، تأکید کرد: هرجا موفقیتی باشد، همه مردم ایرانزمین در آن شریک هستند و در سختها و شادیها کنار هم هستیم.
نظر شما