حمید بنی‌تمیم پیش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم استقبال از قهرمانان پارا دوومیدانی جهان در فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز از تصمیم مهم استاندار خوزستان برای حمایت از این ورزشکاران خبر داد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خوش‌بختانه امروز برای استقبال از ورزشکاران پارا دوومیدانی در فرودگاه اهواز حاضر شدیم، افزود: همین الان مسئول روابط عمومی استانداری‌ خوزستان از قول استاندار که فردی بسیار ورزشی و ورزش‌دوست هست، اعلام کرد که مقرر شده چهار واحد مسکونی در شهرک رامین اهواز به چهار مدال‌آور و مربی تیم اهدا شود.

بنی‌تمیم با ابراز امیدواری نسبت به تسریع در روند اجرایی این تصمیم، گفت: امیدوارم مقدمات اداری و اجرایی این طرح به سرعت انجام تا این هدیه ارزشمند به قهرمانان عزیزمان تقدیم شود.

این اقدام در راستای تجلیل از افتخارآفرینی ورزشکاران پارا دوومیدانی و تقویت روحیه آنان برای ادامه مسیر قهرمانی صورت گرفته و نشان‌دهنده توجه ویژه مسئولان استان به ورزش‌های همگانی و قهرمانی است.

ورزشکاران پارا دوومیدانی حاضر در مسابقات قهرمانی جهان هند، پیش از ظهر امروز چهارشنبه با استقبال گرم مسئولان و مردم وارد اهواز شدند.

مراسم استقبال با حضور مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، معاون بانوان ورزش استان، سرپرست ورزش و جوانان اهواز، سرپرست روابط عمومی استانداری و جمعی دیگر از مسئولان و مردم در فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز برگزار شد.

تیم ملی پارا دوومیدانی ایران در این رقابت‌ها موفق به کسب ۱۵ مدال شد که سهم ورزشکاران خوزستانی از این افتخار، ۵ مدال بود.

صادق بیت‌سیاح، الهام صالحی، عرفان بندری و امان‌الله پاپی ورزشکاران خوزستانی حاضر در این مسابقات بودند و مهدی فارسی نیز به عنوان مربی در کنار تیم حضور داشت.