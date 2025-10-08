ویرانی گسترده محله الصبره شهر غزه به دست رژیم صهیونیستی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت القدس، منابع خبری اعلام کردند که توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق جنوب شرقی شهر غزه را گلوله باران کرد.
همزمان منابع خبری فیلمی از ویرانی گسترده ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به محله الصبره در شهر غزه منتشر کردند.
از سوی دیگر مدیر دفتر خدمات پروژههای سازمان ملل متحد (UNOPS) امروز چهارشنبه در گفتوگو با شبکه الجزیره، خواستار آغاز فوری بازسازی نوار غزه پس از حصول توافق آتشبس شد.
وی تأکید کرد که برای بازسازی کامل نوار غزه، مبلغی حدود ۵۲ میلیارد دلار مورد نیاز است.
این مقام سازمان ملل با اشاره به حجم گسترده تخریبها بیان کرد: ۸۰ درصد از زیرساختهای نوار غزه به طور کامل ویران شده است. عملیات آواربرداری اولین گام در روند بازسازی نوار غزه خواهد بود.
