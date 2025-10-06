تصمیم خطرناک صلیب سرخ جهانی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه اعلام کرد که تعلیق فعالیت صلیب سرخ در غزه در تعارض با قوانین بینالمللی است.
دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه در بیانیه ای اعلام کرد: تصمیم کمیته صلیب سرخ جهانی برای تعلیق فعالیتهای آن در غزه خطرناک، غیر انسانی و در تعارض با قوانین بینالمللی است و باید فوراً از این تصمیم عقب نشینی شود. تصمیم کمیته بینالمللی صلیب سرخ در خصوص تعلیق موقت فعالیتهای دفتر آن در شهر غزه را محکوم میکنیم و این تصمیم در شرایطی اتخاذ گردیده که صدها هزار غیرنظامی فلسطینی در شرایط بیسابقه غیر انسانی به دلیل ادامه جنگ، کشتار، محاصره، گرسنگی و ویرانی جنگ اشغالگران علیه غزه به سر میبرند.
در ادامه بیانیه آمده است: این یک تصمیم فاجعه بار غیرمسولانه و خطرناک است و عقب نشینی از نقش آفرینی انسانی و اخلاقی کمیته بین المللی صلیب سرخ به شمار میرود و به نفع ملت فلسطین که با نسل کشی مواجه است نبوده بلکه رها کردن غیرنظامیان بیگناه در شرایطی خطرناک است.
دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه بیان کرد: کمیته بین المللی صلیب سرخ بر اساس قوانین بشردوستانه بینالمللی و کنوانسیون ژنو یک نهاد حمایتی بوده و باید در مناطق درگیری به وظیفه خود عمل کند و این تصمیم در تعارض با ماموریت ذاتی این سازمان قرار دارد.
در این بیانیه آمده است: ما ضمن تاکید بر تغییر این تصمیم و از سرگیری ماموریتهای بشر دوستانه در نوار غزه از کمیته بین المللی صلیب سرخ میخواهیم به جای رها کردن غیرنظامیان غزه ایستادگی آنها را تقویت کرده و به جهان ثابت کند که همچنان به عنوان یک سازمان بشردوستانه بر اساس اصول اعلام شده و نه بر اساس فشارهای سیاسی اشغالگران بیطرف باقی مانده است.
