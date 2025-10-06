به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد میزان ویرانی ها در این باریکه در اثر حملات رژیم صهیونیستی به ۹۰ درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، ۳۸ بیمارستان ویران یا تعطیل شده و ارتش رژیم صهیونیستی ۸۰ درصد از مساحت نوار غزه را اشغال کرده است.

بیش از ۲۰۰ هزار تُن مواد منفجره بر سر ساکنان نوار غزه ریخته شده و ۹۵ درصد از مدارس به صورت کلی و جزئی تخریب شده اند. تعداد شهدا طی این ۲ سال به ۷۶ هزار و ۶۳۹ تن تعداد مفقودین به ۹ هزار و ۵۰۰ تن، زخمی ها به ۱۶۹ هزار و ۵۸۳ تن و قطع عضو به ۴ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است.

اسامی ۲ هزار و ۷۰۰ خانواده فلسطینی به صورت کامل از ثبت احوال نوار غزه پاک شده و ۱۲ هزار مورد سقط جنین به دلیل کمبود مواد غذایی و مراقبت های پزشکی ثبت شده است. تعداد شهدای قحطی و گرسنگی در این باریکه نیز به ۴۶۰ تن رسیده است.