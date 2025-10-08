به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه غرب را به بازی‌ هایی متهم کرد که هدفشان حفظ نگرش محتاطانه کشورهای عربی نسبت به ایران است.

وزیر خارجه روسیه در مصاحبه‌ای پیرامون پروژه «پل‌ هایی به سوی شرق» گفت: بسیاری دوست دارند نگرش محتاطانه کشورهای عربی خلیج فارس نسبت به ایران را حفظ کنند. اینها بازی‌ های غرب هستند.

سرگئی لاوروف در ادامه اضافه کرد: انگلیسی ها همیشه به خاطر اصل «تفرقه بینداز و حکومت کن» خود شناخته شده‌ اند. متأسفانه، اما برخی از همکاران غربی ما هنوز هم با عادات استعماری و نواستعماری هدایت می‌ شوند.

وی در ادامه گفت که تهران علاقه‌ مند به ازسرگیری مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای خود است.

وقتی از لاوروف پرسیده شد که آیا ازسرگیری مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران امکان‌پذیر است، وی تأکید کرد که «ایران به آن علاقه‌ مند است.»

لاوروف افزود: از ژانویه، ایران پیوسته از مذاکرات حمایت کرده و رویکردهای انعطاف‌پذیر و خلاقانه‌ای نشان داده است.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی، این مقام روسیه اضافه کرد: غرب تمام تلاش خود را برای جلوگیری از انجام مذاکرات هسته‌ای ایران با حضور آمریکا و ازسرگیری همکاری عادی میان ایران و آژانس انجام می‌دهد و به نظر می رسد عامدانه در حال تحریک یک درگیری بزرگ است. تلاش‌ های غرب برای بازگرداندن تحریم‌ ها علیه ایران، که آن را به عنوان یک اقدام قانونی جلوه می‌ دهد، کاملاً ظالمانه است.