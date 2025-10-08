  1. استانها
راه‌اندازی خط پروازی جدید از مشهد به لاهور

مشهد- مدیر عملیاتی پرواز گفت: با راه‌اندازی خط پروازی جدید از مشهد به لاهور شمار پروازهای مستقیم بین لاهور و شهرهای ایران به پنج پرواز افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شیرخانی اظهار کرد: با راه‌اندازی این خط جدید، شمار پروازهای مستقیم بین لاهور و شهرهای ایران به پنج پرواز افزایش یافت، پیش از این شرکت هواپیمایی پروازهایی از تهران و مشهد به لاهور به صورت هفتگی انجام می‌دادند.

مدیر عملیاتی پرواز بیان کرد: با توجه به جایگاه مشهد در جذب گردشگران مذهبی و ظرفیت‌های فرهنگی شهر لاهور، کارشناسان معتقدند برقراری این پرواز جدید نه تنها موجب رونق گردشگری و ارتباطات مردمی خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های تجاری و فرهنگی میان دو کشور همسایه نیز می‌شود.

وی گفت: این پرواز با ۱۶۱ مسافر از مبدا مشهد، پایتخت مذهبی ایران، در فرودگاه بین‌المللی علامه اقبال شهر لاهور به زمین نشست و همان روز با ۱۵۵ مسافر از لاهور به مقصد مشهد بازگشت.

