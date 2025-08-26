تکمیل و اتصال کریدورها به پایانه های مرزی اولویت رئیس جمهور است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق مالواجرد عصر سه شنبه در پایان سفر به شهرستان گناباد و در نشست خبری جمع بندی سفر به استان خراسان رضوی اظهار کرد: باید مرزها از طریق ریلی و یا جاده‌ای به کریدورهای شمالی، جنوبی و غربی و شرقی اتصال یابند و با اتصال آنها به پایانه‌های مرزی زمینه ساماندهی بیش از پیش این مکان‌ها فراهم شود.

وی ادامه داد: ۳۰ درصد اعتبار تکمیل جاده‌ها و آزادراه‌ها باید توسط دولت و ۷۰ درصد توسط بخش خصوصی تأمین شود و باید از ظرفیت‌های سرمایه گذاران سایر بخش‌ها مانند صنایع و معادن در این زمینه استفاده شود و وزارت راه و شهرسازی بستر این مهم را فراهم می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که بیشترین کمبودها در حوزه راههای کشور وجود دارد گفت: ۹۰ کیلومتر جاده‌ها که امروز (سه شنبه) در استان خراسان رضوی مورد بهره برداری قرار گرفت مربوط به جنوب شرق این استان بود و این، نوید بخش کاهش مشکلات این بخش است.

صادق افزود: مشکلات و کمبودها در جاده‌های کشور و به تبع آن استان خراسان رضوی در طول سال‌های گذشته ایجاد شده است و در برخی مواقع زمانی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل برخی جاده‌ها وجود داشته است ولی اجرای این طرح‌ها در اولویت نبوده و یا مدیریت لازم برای صرف آنها وجود نداشته است.

وی با اشاره به این که اعطای تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن متناسب با پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها پیش نرفته است گفت: این مساله مشکلاتی برای متقاضیان ایجاد کرده است و سیستم بانکی باید به تعهدات خود در این زمینه بیشتر عمل کند.

فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی روز سه شنبه در ادامه سفر به استان خراسان رضوی به شهرستان گناباد عزیمت کرد.

با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی هزار و ۱۷۷ واحد مسکن محرومان استان خراسان رضوی به صورت همزمان در گناباد آغاز شد.

آغاز عملیات اجرایی ایستگاه راه آهن و بازدید از جاده‌های گناباد و بررسی مسائل و مشکلات آنها از دیگر بخش‌های سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به شهرستان گناباد بود.

وزیر راه و شهرسازی و هیئت همراه در پایان سفر به استان خراسان رضوی از طریق فرودگاه گناباد، این شهرستان را به مقصد تهران ترک کردند.