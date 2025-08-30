  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

پرواز مشهد به تبریز به علت نقص فنی به مبدا بازگشت

مشهد- سخنگوی فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت: پرواز مشهد به تبریز به علت نقص فنی به مبدا بازگشت و پرواز جایگزین ساعت ۱۲:۳۰ در این خصوص برنامه ریزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جعفری در خصوص علت لغو پرواز مشهد_تبریز، اظهار کرد: پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایرتور ساعت ۹:۴۵ انجام شد و ساعت ۱۰:۱۵ به علت نقص فنی به مشهد بازگشت که بلافاصله از مسافران پذیرایی شد و در همین راستا پرواز جایگزین ساعت ۱۲:۳۰ برنامه ریزی شد.

پیش از این، برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند هواپیمای MD ایرتور به رجیستر EP-MDD که قرار بود صبح امروز پرواز مشهد به تبریز را انجام دهد، پس از برخاستن از فرودگاه مشهد به علت نقص فنی و از دست دادن موتور شماره یک، به مشهد بازگشت.

بر اساس اظهارات مسافران، پس از برخاستن هواپیما چند صدای ممتد انفجار از موتور شنیده شده و سپس با یک صدای مهیب، موتور هواپیما خاموش و هواپیما با یک موتور به فرودگاه بازگشت.

