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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

توضیحات فرودگاه مشهد به خبر استقبال از مسافران‌ با درب‌های بسته

توضیحات فرودگاه مشهد به خبر استقبال از مسافران‌ با درب‌های بسته

مشهد- مدیر روابط‌عمومی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی نسبت به خبر «اتفاق عجیب در فرودگاه مشهد هنگام ورود یک پرواز بین‌المللی» توضیحاتی ارائه کرد.

حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صبح شنبه خبری در فضای مجازی با عناوینی چون اتفاق عجیب در فرودگاه مشهد هنگام ورود یک پرواز بین‌المللی و استقبال فرودگاه مشهد با درهای بسته در ورودی پرواز بین‌المللی؛ منتشر شده است که ضمن تکذیب ادعای معطلی ده‌دقیقه‌ای مسافران پرواز نجف–مشهد، به‌اطلاع می‌رساند کل فرآیند توقف اتوبوس حامل مسافران تا بازشدن درب‌های سالن ورودی پروازهای بین‌المللی فرودگاه هاشمی‌نژاد مشهد، برابر استخراج دوربین‌های مداربسته کمتر از ۳ دقیقه به‌طول انجامیده است.

مدیر روابط‌عمومی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی افزود: این وقفه کوتاه به‌دلیل بروز اختلال موقت در سیستم اتوماتیک درب‌های ورودی سالن پروازهای بین‌المللی رخ داده که بلافاصله توسط مسئول مربوطه برطرف و ورود مسافران این پرواز انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در تمام مدت یادشده، کارکنان عملیاتی و خدماتی فرودگاه مشهد در محل حضور داشته و هیچ‌گونه ناهماهنگی یا تأخیر غیرمتعارفی در روند ورود مسافران رخ نداده است.

جعفری در پایان از مسافران پرواز نجف- مشهد؛ بابت هرگونه اختلال در روند خدمات‌رسانی و اتلاف وقت آن‌ها مراتب عذرخواهی این اداره‌کل را اعلام کرد.

کد مطلب 6641196

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