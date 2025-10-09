به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از عمل جراحی پای خود به دلیل شکستگی که در کشور سوئیس انجام داد با انتشار متنی در اینستاگرام عنوان کرد: «من تو این ۳ ماه ۲ تا عمل سختی رو پشت سر گذروندم ولی این ته ماجرا نیست، من اینقدر از نظر ذهنی قوی هستم که هرچقدر اتفاق بد برام بیوفته میدونم که قویتر از قبل بر میگردم و خودم رو ثابت میکنم به شما و هم تیمی هام قول میدم که بهترین خودم باشم به امید دیدار دوباره.»

مهاجم شباب الاهلی امارات طبق پیش بین های اولیه پزشکان تا پایان بهمن ماه سال جاری نمی تواند پا به توپ شود.

از این رو او در بازی های تیم ملی ایران نیز در ۴ ماه آینده حضور ندارد.