دردسر مربی پرتغالی شباب الاهلی در نبود سردار آزمون

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «aletihad»، تیم فوتبال شباب الاهلی برای دیدار مقابل نسف ازبکستان در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ آماده می‌شود.

در تمرینات اخیر شباب الاهلی تمرکز سرمربی پرتغالی تیم پائولو سوزا، روی رفع مشکلات خط حمله و افزایش توان گلزنی پس از تساوی بدون گل مقابل کلباء در لیگ داخلی بوده است.

شباب الاهلی با از دست دادن گلزن اصلی خود (سردار آزمون) ضربه سنگینی متحمل شد و به دلیل عملکرد ضعیف هجومی، تنها ۴ گل در ۶ هفته ابتدایی لیگ به ثمر رسانده است.

با این حال عملکرد این تیم در مسابقات آسیایی امیدوارکننده بوده است؛ پس از تساوی یک بر یک در هفته اول مقابل تراکتور، شباب الاهلی در دیدار دوم با پیروزی یک بر صفر مقابل الاتحاد سعودی در جده، ۴ امتیاز از دو بازی کسب کرده است.

لازم به ذکر است که آزمون در حدود ۳ الی ۴ ماه نمی‌تواند شباب الاهلی را همراهی کند و در نیم فصل دوم به میادین باز خواهد گشت.