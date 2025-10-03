به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «sport.business-gazeta» روسیه، تابستان امسال کسری طاهری مهاجم ۱۹ ساله ایرانی از تیم فوتبال روبین کازان جدا شد و به صورت قرضی به تیم پیکان پیوست.

طاهری در کازان به دلیل سن کم فقط تمرین می‌کرد و در مسابقات رسمی به میدان نمی‌رفت. او پس از یک‌ونیم سال حضور در تمرینات «روبین»، حالا در لیگ ایران درخشیده و عملکردی تحسین‌برانگیز دارد.

۴ گل و یک پاس گل در ۵ بازی؛ ایرانی‌ها خواهان خرید او هستند

تابستان گذشته در بحبوحه مشکلاتی که در ایران رخ داد، طاهری نتوانست به اردوی تابستانی «روبین» در کازان برگردد. او مدتی در پناهگاه ماند تا راه خروجی پیدا کند، اما در نهایت خودش و مدیر برنامه‌هایش تصمیم گرفتند در ایران بماند تا فرصت بازی داشته باشد. روبین هم ناچار شد با این تصمیم کنار بیاید و طاهری به پیکان رفت.

در همان آغاز تمرینات با تیم جدید (پیکان) طاهری چند گل پیاپی در بازی‌های دوستانه زد و در لیگ هم روند گلزنی‌اش را ادامه داد. او در ۵ بازی، ۴ گل زده و یک پاس گل داده است. این عملکرد باعث شد تا او اکنون یکی از بهترین بازیکنان لیگ برتر ایران باشد.

جالب اینجاست که پیکان جزو تیم‌های مطرح لیگ نیست و طاهری هم هنوز نام بزرگی در فوتبال ایران محسوب نمی‌شود. با این حال درخشش او توجه‌ها را جلب کرده است.

پیشنهاد خرید دائمی طاهری روی میز مدیران روبین کازان

«رشید رحیموف» سرمربی روبین، درباره عملکرد طاهری در ایران گفته است: او بهترین گلزن تیمش شده و توانایی‌هایش را نشان داده است و در اردوها و حالا در لیگ هم گلزنی می‌کند. باشگاه‌های زیادی به او علاقه‌مند شده‌اند و حتی پیشنهاد خرید دائمی او مطرح شده است.

وبسایت Transfermarkt ارزش طاهری را هنوز تنها ۱۰۰ هزار یورو اعلام کرده، اما این عدد مربوط به قبل از شروع بازی‌هایش در ایران است. روبین او را با تنها ۵۰ هزار یورو خریده بود.

اولین تجربه جدی در فوتبال بزرگسالان

این روزها برای طاهری اولین بازی‌های واقعی در سطح بزرگسالان است. او پیش از روبین در تیم جوانان سپاهان بازی می‌کرد و برای تیم‌های ملی رده‌های سنی ایران هم به میدان رفته بود و هنوز هم عضو تیم ملی امید (زیر ۲۳ سال) است. اگر بازی‌های ملی و باشگاهی را جمع بزنیم، آمار او فوق‌العاده است: ۹ گل در ۹ مسابقه. همین موضوع احتمال دعوتش به تیم ملی بزرگسالان ایران را تقویت کرده است. تیم ملی ایران ۱۰ اکتبر در ولگاگراد به مصاف تیم ملی روسیه می‌رود و شاید نام طاهری هم در لیست باشد.

طاهری در ژانویه ۲۰۲۳ به کازان رفت و به عنوان یکی از بااستعدادترین بازیکنان ایرانی معرفی شد. دلیل اصلی انتقالش هم تجربه موفق روبین با سردار آزمون بود. حتی نماینده بازیکنانی مثل باکو پوچویف که سابقه کار با آزمون را داشت، نقش مهمی در این انتقال ایفا کرد.

پدر طاهری هم در کازان زندگی می‌کند و همین موضوع، همراه با سابقه آزمون در روبین، تصمیم پیوستن به این تیم را برای او آسان کرد.

اما برخلاف آزمون، طاهری فرصت چندانی در مسابقات رسمی روبین پیدا نکرد. آزمون از همان بازی اول در لیگ روسیه گل زد و مسیرش به تیم‌های بزرگ اروپا رسید. در حالی‌که طاهری در دو سال فقط ۴ بازی رسمی انجام داد. طبیعی بود که او بخواهد به ایران برگردد.

مشکل زبان و سازگاری

طاهری هنگام ورود به روسیه نه روسی بلد بود و نه انگلیسی؛ به همین دلیل سخت با شرایط جدید کنار می‌آمد. با این حال کم‌کم زبان یاد گرفت و بخشی از تیم شد. بازیکنان روبین با او دوستانه برخورد می‌کردند، مخصوصاً داردان شابانخاجای رابطه نزدیکی با او داشت.

روبین چند بازیکن دیگر هم به صورت قرضی داده است. ماروین چونی به سامپدوریا رفته و عمرعلی رحمانالیف به باشگاه «سباح» جمهوری آذربایجان. هر دو شرایط متفاوتی دارند، اما احتمال بازگشتشان به روبین کم است.

چونی بعد از خروج از روسیه انتقاد تندی از شرایط این کشور کرد و به نظر نمی‌رسد دوباره به کازان برگردد. رحمانالیف هم در سباح بازی می‌کند، اما پیشرفتی فراتر از انتظار نداشته و ممکن است همان‌جا بماند.

مقایسه با سردار آزمون

مسیر طاهری تاکنون شباهتی به آزمون نداشته است. آزمون به سرعت در روسیه ستاره شد و سپس راهش به زنیت و اروپا باز شد، اما طاهری با کمبود فرصت در روبین روبه‌رو شد و حالا در ایران دوباره درخشیده است. با این وجود، عملکرد اخیر او نشان می‌دهد پتانسیل بزرگی دارد و شاید در آینده راه آزمون را ادامه دهد.