به گزارش خبرنگار مهر، در سایه ظاهری جذاب، نورپردازی هوشمندانه و موسیقی‌های مورد پسند جوانان، محلی که قرار بود محفلی برای دیدار و هم‌نشینی با آرامش افراد یا فضایی برای مطالعه یا زمانی برای تنهایی باشد حالا در حال تبدیل شدن به کارگاه‌های فساد اخلاقی و هنجارشکنی هستند. کافه‌هایی که با دکوراسیون‌های چشم‌نوار و تبلیغات هدفمند در شبکه‌های مجازی، جوانان را به سوی خود جذب می‌کنند، دیگر تنها مکانی برای نوشیدن قهوه نیستند، بلکه به بستری برای برگزاری پارتی‌های مختلط، رفتارهای بی‌پروا و بی‌بندوبار و عرصه عیان برهنگی تبدیل شده‌اند.

فضای مجازی مملو از کلیپ‌هایی از رقص مختلط، مصرف مشروبات الکلی و دیگر هنجارشکنی‌ها در برخی از این کافه‌ها شده است. این اتفاقات زنگ خطری جدی برای سلامت فرهنگی و اخلاقی نسل جوان است. متولیان این کافه‌های خاص به بهانه «فضای آزاد» و «حق انتخاب سبک زندگی» در واقع در حال تخریب بنیان‌های خانواده و نابودی مرزهای اخلاقی جامعه هستند.

این پدیده بخشی از یک برنامه هدفمند جنگ نرم است که با استفاده از ابزارهای مدرن بازاریابی و فرهنگ‌سازی سعی دارد جوانان را از هویت دینی و ملی‌شان بیگانه کند. برندینگ این کافه‌ها تنها یک استراتژی بازاری نیست، بلکه یک سلاح فرهنگی علیه ارزش‌های هزاران ساله ایران است.

اگرچه این کافه‌داران نیز از برخورد حداقلی، پلمب چندروزه و جریمه‌ای ناقابل دیگر هراسی ندارند بلکه می‌دانند با نمایش بیشتر این هنجارشکنی‌ها قشر بسیار اندکی را که طالب هیجانات خارج از عرف هستند به مشتری خود تبدیل‌ کرده‌اند و گوی رقابت را از دیگر رقیبان ربوده‌اند.

مسئولان امنیتی، فرهنگی و قضایی باید با جدیت بیشتری وارد این عرصه شوند. نظارت دقیق‌تر، تعطیلی دائمی مراکز متخلف و مجازات قاطع عاملان این شبکه‌های فساد نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت ملی است. فرهنگ ایرانی بر پایه عفاف، پاکی و تعقل استوار است نه بر پایه پارتی‌های مختلط، روابط بی‌حساب و شب‌های بی‌پایان بی‌حرمتی به اخلاقیات.

البته وقتی صدای مطالبه مردم برای برخورد با این هنجارشکنی‌ها بلند می‌شود برخی مسئولان سعی در دمیدن بر دوقطبی‌های مصنوعی در جامعه دارند و سعی می‌کنند با ژست حمایت از مردم جای مطالبات اصلی را با مسائل حاشیه عوض کنند تا به جای پاسخ‌گویی به مطالبات به حق اقتصادی جامعه، کم‌کاری‌های خود را ذیل موضوعاتی مانند مشغول بودن به رفع فیلترینگ، حجاب اجباری و دیگر مسائل پنهان کنند.

اما نباید اجازه داده شود تا با بی‌تدبیری‌ها، برخی با یک فنجان قهوه نسل جدید را از ریشه جدا کنند. هنجارشکنی‌ به ویژه برهنگی‌ هیچ گاه در فرهنگ غنی ایران جای نداشته است و اندک افرادی که گرفتار به این آفت هستند نیز همه مردم نیستند. عدم برخورد با هنجارشکنی و برهنگی که حالا دیگر حد یقفی هم ندارد نه برخلاف وفاق که لازمه وفاق است، در سایه یک اقدام حکیمانه نه کسب و کاری ضربه می‌خورد و نه هنجارشکنی صورت می‌گیرد، کافه هم محیطی امن و آرام برای همه مردم باقی می‌مانند.