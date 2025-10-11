  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

سیل ناهنجاری در پوشش و دبیر کارگروه مد و لباس که پاسخگو نیست

سیل ناهنجاری در پوشش و دبیر کارگروه مد و لباس که پاسخگو نیست

وضعیت پوشش در جامعه به شکلی شده که این ذهنیت را متبادر می‌کند که مسئولین و دستگاه‌های مرتبط دچار ترک فعل شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها و با اوج گرفتن هنجارشکنی در کافه‌ای در یکی از جزایر و برگزاری رویدادی با عنوان «قهوه پارتی» به صورت مختلط در محیطی عمومی با پوشش‌هایی نامتعارف این مسئله و پرسش ایجاد شد که نقش دولت در ساماندهی وضعیت پوشاک در این میان چیست؟ در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد دولت با کنار کشیدن خود از ماجرای پوشش از پذیرش مسئولیت‌های خود نیز سر باز می‌زند و بی‌برنامگی را به هر کنش برنامه‌مند و دقیقی ترجیح می‌دهد. ماجرای پوشش از آن مباحی است که می‌تواند مسئله انسجام ملی را تحت شعاع قرار دهد و در صورت رها کردن آن و نبود نظارت در تولید و طراحی درست آسیب‌های آن جبران‌ناپذیر است.

از آنجا که کارگروه ساماندهی مد و لباس که اخیرا محسن گرجی دبیر این کارگروه شده است، نقش مهمی در این میان دارد و در واقع بازوی اصلی دولت در رسیدگی به وضعیت ناهنجاری‌ها در ماجرای پوشاک است. در توضیحاتی که در پایگاه این کارگروه درباره این نهاد دولتی درج شده آمده است: «کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور بر اساس قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۲/۱۰/ ۱۳۸۵ و به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی، ارج‌نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی تشکیل شد.»

پس آنچه در توضیحات این پایگاه آمده ماموریتی است که هدف از تشکیل این کارگروه است ولی با مشاهده وضعیت موجود آنچه در عمل اتفاق نمی‌افتد انجام ماموریت‌های محول به این کارگروه است. در واقع «حفظ و تقویت فرهنگ و هویتی ایرانی و اسلامی» در وضعیت پوشاک این روزهای جامعه نشان از ترک فعل این کارگروه است. از دیگر سو «هدایت بازار تولید و عرضه پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگوهای داخلی» نیز نشانی از ردپای ماموریت این کارگروه ندارد. چندی پیش نیز یکی از کارشناسان این حوزه درباره این کارگروه به خبرنگار مهر گفته بود: «صلاحیت رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور باید با نظر تولیدکنندگان و فعالان واقعی حوزه حجاب سنجیده شود، نه با روابط پشت پرده.» این گلایه از زبان یکی از فعالان صنعت پوشاک بود که از وضعیت انتصابات در کارگروه ساماندهی مد و لباس حکایت می‌کرد.

یکی از تولیدکنندگان پوشاک در گفتگوی دیگری با خبرگزاری مهر گفته بود: «بزرگترین چالش ما، عدم ایجاد الگوی جذاب و تهییج‌کننده برای پوشش در جامعه است. بحث من صرفاً درباره حجاب یا چادر نیست، بلکه فقدان تعریف درست از پوشش مطلوب است. وقتی ما برای جامعه الگو تعریف نکنیم، دیگران این کار را می‌کنند و نتیجه چیزی می‌شود که مدنظر ما نیست؛ مانند مانتوهای جلوباز که امروز رایج شده است.» این سخنان نشان می‌دهد این کارگروه در تعریف مفاهیم هم نتوانسته حضور درستی داشته باشد و مسئله در این حوزه ماقبل «هدایت بازار تولید و عرضه» است و در تعاریف مشکل دارند و همین فقدان تعریف دقیق سبب هرج و مرج در وضعیت پوشش هستیم که هرکسی با هر شکل و شمایلی لباس تولید می‌کند، زیرا نه تنها نظارتی وجود ندارد بلکه در مفاهیم هم تعریف مشترک و واحدی وجود ندارد و همین ماجرا می‌تواند زمینه آسیب دیدن بازار و وضعیت پوشش جامعه را فراهم کند.

در همین راستا با محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، توسط خبرنگار مهر تماس گرفته شد ولی او پاسخگو نبود و بابت پیگیری خبرنگار مهر گلایه‌مند نیز بوده است. این در حالی است که این کارگروه و دبیر آن که باید در قبال عملکرد کارگروه پاسخگو باشد درباره این وضعیت که ماموریت ذاتی این کارگروه است هیچ توضیحی ندادند و پاسخگوی وضعیت ناهنجار پوشاک نیستند. این بی‌پاسخ بودن به نظر می‌رسد ناشی از بی‌برنامه و بی‌راهبرد بودن دولت در مواجهه با وضعیت پوشاک باشد، زیرا در صورتی که دولت برنامه مدون و قابل دفاعی در این زمینه داشته باشد از پاسخ دادن طرفه نمی‌رود و از رسانه‌ها چهره نمی‌پوشانند.

    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      35 10
      پاسخ
      ساماندهی را از پوشش بازیگران در شبکه های اینترنتی و جشنواره ها و فرش قرمزها شروع کنید وزارت ارشاد می تواند به همکاری انجمن های صنفی کارهای بزرگی بکند از سوی دیگر ادارات دولتی و اموزش و پرورش بسیار موثر است جای برخورد با بد پوششی و برهنگی در خیابان نیست باید از اصناف و انجمن ها کمک گرفت
    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      8 5
      پاسخ
      باید بلاگر و یوتوبری به رسمیت شناخته شود و سیر قانونی پیدا کند و حتی طی جشنواره هایی ارزش ها و هنجارها را نهادینه کند چون اینستا و یوتوب فیلتر هستند باعث شده حاکمیت رسمی سازی و برنامه ای برای ان نداشته باشد
    • بی نام و نشان IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      28 22
      پاسخ
      حجاب زن و مرد حکم خدا و دین ما اسلام است باید با انجام کارهای فرهنگی و آموزش برای مردان و زنان جلوی فاجعه را گرفت. حجاب و پوشش ایمنی و سلامت است و غیر آن جایگاهش دوزخ است.
    • ایرانی JP ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      4 9
      پاسخ
      سوال از هوش مصنوعی گوگل از دریچه‌ی«موتور جستجوی گوگل» در مرورگر گوگل کروم: «ترک فعل‌هایی که حساب رسی نشده و نمیشوند، خود مشوق و تسریعی از ترک فعل به مرگ فعل و معضلاتِ متعاقب و برون زای آنست.» به مفهوم ساده‌تر یعنی چه؟ پاسخ:«این جمله به این معنی است که وقتی از وظایف و مسئولیت‌های محول شده‌ای سرپیچی می‌شود و این سرپیچی به درستی بررسی و با آن برخورد نمی‌شود، این نادیده گرفتن خود باعث جرأت و جرأت بیشتر برای تکرار آن می‌شود. این عمل از یک "ترک فعل" (انجام ندادن وظیفه) آغاز شده و در نهایت منجر به "مرگ
    • ایرانی JP ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      1 11
      پاسخ
      و در نهایت منجر به "مرگ فعل" (نابودی یا از بین رفتن کامل یک عمل/پروژه) و مشکلات بعدی ناشی از آن می‌شود. مفهوم ساده‌تر: ترک فعل: یعنی وظیفه‌ای را انجام ندهید. حسابرسی نشده و نمی شوند: یعنی کسی از شما بازخواست نمی‌کند که چرا وظیفه را انجام نداده‌اید و هیچ پیامدی هم ندارد. مشوق و تسریعی: یعنی این بی‌توجهی به ترک فعل، فرد را به انجام ندادن کارهای دیگر تشویق می‌کند و باعث می‌شود این کار به یک روال عادی تبدیل شود. مرگ فعل: یعنی انجام ندادن وظیفه، باعث نابودی یک کار، پروژه یا هدفی می‌شود که قرار بود
    • ایرانی JP ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 6
      پاسخ
      آن وظیفه به انجام برسد. معضلات متعاقب و برون‌زا: یعنی مشکلات و دردسرهای جدیدی که بعداً به خاطر این ترک فعل به وجود می‌آیند. مثال:اگر یک مدیر، وظیفه خود را برای پیگیری یک پروژه مهم انجام ندهد (ترک فعل)، و این موضوع بدون بازخواست و پیگیری باقی بماند (حسابرسی نشده)، احتمال اینکه او و زیردستانش در پروژه‌های دیگر هم وظایف خود را انجام ندهند زیاد می‌شود. در نهایت، این عدم انجام وظیفه باعث شکست پروژه شده (مرگ فعل) و مشکلات جدیدی مانند از دست دادن اعتماد و از دست رفتن منابع ایجاد می‌کند(معضلات متعاقب).
    • IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      6 3
      پاسخ
      اوضاع فرهنگی و اجتماعی جامعه نشان میدهد که.. برخوردهای سلبی در موضوعات فرهنگی نتنها تاثیر مثبتی ندارد..بلکه مخرب است.
    • محمد IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      13 3
      پاسخ
      مسئولین سری به خیابان ها بزنند.ببینید چه خبره
    • IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
      3 2
      پاسخ
      به عنوان یک دخترمیگم که اوضاع جامعه واقعا بده برخی خانم ها دیگه به هیچ اصول اخلاقی پایبندنیستن چه برسه به دینی آقایون هم که کلا انگار با این قضیه کنارآمدن
    • IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
      3 1
      پاسخ
      فعلا تنها چیزی که بلدن واظهار می کنن اینه که اقتصاد مهمتره والله اگر اقتصاد این گروه بد پوشش هنجار شکن اگر بد بود روزانه و هفتگی و ماهانه این قدر خرج نمی کردن
    • Z r IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
      2 1
      پاسخ
      ساماندهی رو از داخل آقایونی شروع کنید که نقش پدر و همسر و برادر و شوهر دارند واسه این زنهای بی عفت و بی حیا برهنگی دیگه اسمش بی‌حجابی نیست بی غیرتی مردا و بی حیایی زن هاست
    • هالو IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
      2 4
      پاسخ
      خوبه که

