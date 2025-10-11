سیل ناهنجاری در پوشش و دبیر کارگروه مد و لباس که پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها و با اوج گرفتن هنجارشکنی در کافهای در یکی از جزایر و برگزاری رویدادی با عنوان «قهوه پارتی» به صورت مختلط در محیطی عمومی با پوششهایی نامتعارف این مسئله و پرسش ایجاد شد که نقش دولت در ساماندهی وضعیت پوشاک در این میان چیست؟ در چنین وضعیتی به نظر میرسد دولت با کنار کشیدن خود از ماجرای پوشش از پذیرش مسئولیتهای خود نیز سر باز میزند و بیبرنامگی را به هر کنش برنامهمند و دقیقی ترجیح میدهد. ماجرای پوشش از آن مباحی است که میتواند مسئله انسجام ملی را تحت شعاع قرار دهد و در صورت رها کردن آن و نبود نظارت در تولید و طراحی درست آسیبهای آن جبرانناپذیر است.
از آنجا که کارگروه ساماندهی مد و لباس که اخیرا محسن گرجی دبیر این کارگروه شده است، نقش مهمی در این میان دارد و در واقع بازوی اصلی دولت در رسیدگی به وضعیت ناهنجاریها در ماجرای پوشاک است. در توضیحاتی که در پایگاه این کارگروه درباره این نهاد دولتی درج شده آمده است: «کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور بر اساس قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۲/۱۰/ ۱۳۸۵ و به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی، ارجنهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی تشکیل شد.»
پس آنچه در توضیحات این پایگاه آمده ماموریتی است که هدف از تشکیل این کارگروه است ولی با مشاهده وضعیت موجود آنچه در عمل اتفاق نمیافتد انجام ماموریتهای محول به این کارگروه است. در واقع «حفظ و تقویت فرهنگ و هویتی ایرانی و اسلامی» در وضعیت پوشاک این روزهای جامعه نشان از ترک فعل این کارگروه است. از دیگر سو «هدایت بازار تولید و عرضه پوشاک بر اساس طرحها و الگوهای داخلی» نیز نشانی از ردپای ماموریت این کارگروه ندارد. چندی پیش نیز یکی از کارشناسان این حوزه درباره این کارگروه به خبرنگار مهر گفته بود: «صلاحیت رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور باید با نظر تولیدکنندگان و فعالان واقعی حوزه حجاب سنجیده شود، نه با روابط پشت پرده.» این گلایه از زبان یکی از فعالان صنعت پوشاک بود که از وضعیت انتصابات در کارگروه ساماندهی مد و لباس حکایت میکرد.
یکی از تولیدکنندگان پوشاک در گفتگوی دیگری با خبرگزاری مهر گفته بود: «بزرگترین چالش ما، عدم ایجاد الگوی جذاب و تهییجکننده برای پوشش در جامعه است. بحث من صرفاً درباره حجاب یا چادر نیست، بلکه فقدان تعریف درست از پوشش مطلوب است. وقتی ما برای جامعه الگو تعریف نکنیم، دیگران این کار را میکنند و نتیجه چیزی میشود که مدنظر ما نیست؛ مانند مانتوهای جلوباز که امروز رایج شده است.» این سخنان نشان میدهد این کارگروه در تعریف مفاهیم هم نتوانسته حضور درستی داشته باشد و مسئله در این حوزه ماقبل «هدایت بازار تولید و عرضه» است و در تعاریف مشکل دارند و همین فقدان تعریف دقیق سبب هرج و مرج در وضعیت پوشش هستیم که هرکسی با هر شکل و شمایلی لباس تولید میکند، زیرا نه تنها نظارتی وجود ندارد بلکه در مفاهیم هم تعریف مشترک و واحدی وجود ندارد و همین ماجرا میتواند زمینه آسیب دیدن بازار و وضعیت پوشش جامعه را فراهم کند.
در همین راستا با محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، توسط خبرنگار مهر تماس گرفته شد ولی او پاسخگو نبود و بابت پیگیری خبرنگار مهر گلایهمند نیز بوده است. این در حالی است که این کارگروه و دبیر آن که باید در قبال عملکرد کارگروه پاسخگو باشد درباره این وضعیت که ماموریت ذاتی این کارگروه است هیچ توضیحی ندادند و پاسخگوی وضعیت ناهنجار پوشاک نیستند. این بیپاسخ بودن به نظر میرسد ناشی از بیبرنامه و بیراهبرد بودن دولت در مواجهه با وضعیت پوشاک باشد، زیرا در صورتی که دولت برنامه مدون و قابل دفاعی در این زمینه داشته باشد از پاسخ دادن طرفه نمیرود و از رسانهها چهره نمیپوشانند.
نظر شما