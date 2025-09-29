فاطمه منصوری طراح حجاب اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح‌های پاییزی گفت: حدود شش ماه است که تولید محصولات حجاب را کاملاً متوقف کرده‌ام و روش کاری‌ام به‌طور کامل تغییر کرده است. اکنون تمرکز اصلی من بر طراحی و تولید لباس‌های تک دوزی است که کاملاً سفارشی و با دقت بالا انجام می‌شود. در این سبک جدید، فرایند طراحی پارچه‌ها پیش از هر مرحله دیگر انجام می‌شود؛ ابتدا ایده‌های مختلف الهام گرفته از طبیعت، ابر و دریا جمع‌آوری می‌شوند، سپس با ترکیب این ایده‌ها و انتخاب پارچه‌های مناسب، طرح نهایی شکل می‌گیرد. در برخی موارد حتی خودمان پارچه‌سازی هم انجام می‌دهیم.

وی افزود: یکی از بخش‌های مهم کار من رنگرزی و چاپ پارچه است که کاملاً توسط دست انجام می‌شود. از انتخاب مواد اولیه تا اجرای طرح‌های مختلف روی پارچه‌ها، همه جزئیات به‌دقت پیاده‌سازی می‌شوند تا کیفیت نهایی محصول بی‌نقص باشد. همین موضوع باعث شده اجرای هر پروژه بسیار زمان‌بر باشد؛ به‌عنوان مثال، یکی از طرح‌های تابستانی ما که حالت مانتو داشت، از لحظه آغاز ایده‌پردازی تا پایان کار، به‌طور کامل ۵۳ ساعت زمان برد، آن هم با همکاری متخصصان حرفه‌ای. طبیعی است که چنین فرآیندی هزینه‌های بالایی به همراه دارد.

این طراح گفت: در حال حاضر سبک کاری ما بر اساس محصولات فاخر و خاص طراحی شده است. هرچند امکان تولید محصولات ارزان‌تر و ساده‌تر وجود دارد، اما به اعتقاد من نمی‌توان کیفیت را قربانی کرد. بسیاری از پارچه‌های استفاده شده، از جمله رنگرزی روی پارچه ابریشم، گران هستند، اما ارزش نهایی کار از نظر هنری و کیفیتی، این هزینه‌ها را توجیه می‌کند.

وی افزود: از آنجا که صنعت پوشاک اسلامی به‌ویژه برای تولید انبوه با چالش‌های جدی مالی مانند مالیات سنگین و هزینه‌های جانبی مواجه است، بخش تولید و فروش این حوزه را تعطیل کرده‌ام. با اینکه نزدیک به ۲۲ سال در این زمینه فعالیت داشتم، ادامه کار در سیستم فعلی اقتصادی دیگر امکان‌پذیر نبود. هزینه‌هایی چون اجاره‌های بسیار بالا، مثلاً برای یک مغازه ۲۳ متری، ماهانه ۸۵ میلیون تومان، فشار زیادی وارد می‌کردند، به‌خصوص وقتی سایر هزینه‌ها مثل حمل‌ونقل، شارژ و دستمزدها نیز به آن اضافه می‌شدند.

منصوری گفت: در روش جدید کاری، مشتری‌های محدودی دارم که کارهای خاص و شخصی‌دوزی را خریداری می‌کنند. این مشتریان ارزش کیفیت و هنر کارهای من را می‌دانند و از محصولات سفارشی استقبال می‌کنند. البته طرح‌هایی که برگرفته از هنر نگارگری مانند آثار رضا عباسی هستند، فاخر بوده اما مناسب استفاده عمومی نیستند؛ همین اختلاف فرهنگی موجود در جامعه مانع از عام‌تر شدن طرح‌هایم می‌شود.

این طراح گفت: به‌طور کلی اکنون تمرکزم بر طراحی و رنگرزی دستی روی پارچه است. کارهای پاییزی ما عمدتاً رنگرزی شده‌اند و حتی پارچه‌های ساده‌ای مثل مخمل کبریتی، پس از رنگرزی و اجرای طرح‌های دست‌ساز جلوه‌ای کاملاً منحصر به فرد پیدا می‌کنند. همین دست‌ساز بودن باعث تفاوت هر کار با دیگری شده و هیچ‌گاه دو محصولی دقیقاً مشابه هم نیستند.