۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۱

رهبر انقلاب: در ترویج و آموزش نماز از ابزارهای نوین بهره‌گیری شود

رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز، فرمودند: ترویج و آموزش نماز، تکلیف حتمی دستگاه‌های تبلیغ دین است که باید در این جهت از ابزارهای نوین بهره‌گیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی به سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز با اشاره به نقش فریضه پرمعنا و حیات بخش نماز در سرنوشت انسان در دنیا و آخرت تاکید کردند: ترویج و آموزش نماز، تبیین ظرافت‌های باطن نماز و التزام به آن، تکلیف حتمی دستگاه‌های تبلیغ دین و رجال دینی و متدیّنین است که باید در این جهت از ابزارهای نوین بهره‌گیری شود.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم و صلّی الله علی محمّد و آله الطّاهرین

اجلاس نماز یکی از سودمندترین گردهمایی‌های کشور، و روزی که این اجلاس در آن برگزار می‌شود، یکی از مبارک‌ترین روزهای سال است، و این به خاطر تشخّص و برجستگی این فریضه‌ی پُرمعنی و حیات‌بخش در میان فرایض اسلامی است.

نماز آنگاه که با آداب خود همچون خشوع و دل‌سپاری به معبود انجام می‌گیرد، دل را آرام و اراده را مستحکم و ایمان را ژرف و امید را زنده می‌کند و سرنوشت انسان در دنیا و آخرت، وابسته به چنین دل و چنین اراده و چنین ایمان و چنین امیدی است. این است که توصیه به نماز، در قرآن و دیگر متون دینی از دیگر توصیه‌ها افزون‌تر است و چنین است که در اذانِ نماز، آن را از همه‌ی کارها بهتر اعلام می‌کنند.

پدران و مادران و سپس معلّمان و معاشران و آنگاه مقرّرات و عادات زندگیِ مرتبط با نماز، در انتشار و التزام به آن نقش دارند.

دستگاه‌های تبلیغ دین و رجال دینی و سپس همه‌ی متدیّنین، این را تکلیف حتمی خود بشمارند و از ابزارهای نوین و مشوّقها برای آموزش نماز و ترویج نماز و تبیین ظرافتهای پُرمعنی در نماز، و سرانجام نیاز دنیوی و اخروی هر فرد مسلمان به نماز بهره‌گیری کنند.

لازم است از جناب آقای قرائتی که این نهال پُرثمر را نشانده و تا اینجا رسانده‌اند، صمیمانه تشکّر کنم.

والسّلام علیکم و رحمة الله

سیّدعلی خامنه‌ای

۱۴۰۴/۷/۱۵

زهرا علیدادی

