حاجی میرزایی: اقامه نماز زمینه ساز عدالت، اخلاق و وحدت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه سی و دومین اجلاسیه سراسری نماز که در رشت برگزار شد، ضمن گرامیداشت اهمیت این اجلاس گفت: اجلاس نماز فرصت مغتنمی است برای بازخوانی نقشها، مسئولیتها و کیفیت انجام وظیفه در برابر فریضه نماز. همه ما مأموریم که برای اقامه نماز تلاش کنیم.
وی افزود: اقامه نماز عمیقتر از خواندن آن است؛ اقامه نماز یعنی تحقق عدالت، تقوا، اخلاق و ساختن جامعهای خالی از کمبودها این همچنین مبدل به عرصه بیزاری از ظلم، ریا و نفاق و ایجاد وحدت در میان مردم است.
حاجی میرزایی با اشاره به ارتباط میان نماز و آموزههای قرآن تاکید کرد: نماز عصاره تحقق تمامی آیات الهی است و ما نهی شدهایم که چیزی بگوییم و خود به آن عمل نکنیم. آنچه در نماز میخوانیم، باید در زندگی ما دیده شود.
رئیس دفتر رئیسجمهور همچنین به دیدگاه رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور تأکید و تمرکزش بر اقامه نماز است و معتقد است جامعهای بسازیم که نماز در آن به معنای واقعی اقامه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همگی باید کمک کنیم تا مردم به اقامهکنندگان واقعی نماز تبدیل شوند؛ نه فقط از نظر ظاهری، بلکه در جوهر و باطن نماز.
