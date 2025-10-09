به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر، تماسهای مشکوکی از شمارههای داخلی با شهروندان گرفته میشود که در قالب پیام ضبطشده و با عنوان جعلی «دانشگاه تهران» انجام میشود.
پیگیریها نشان میدهد دانشگاه تهران هیچ نظرسنجیای با این موضوعات انجام نداده است.
چند هفته قبل نیز تماسهای مشابهی با شمارههای خارجی، از سرشمارههایی در کشورهای جنوبی ایران انجام شده بود که در آن از مردم خواسته میشد «آب ذخیره کنند» و ادعا میشد «بحران آب جدی است». پس از آن، مسئولان امنیتی اعلام کردند این تماسها بخشی از جنگ روانی دشمن برای ایجاد نگرانی، بیثباتی و آشوب در جامعه است.
در این تماسها، سه پرسش مطرح میشود؛ سؤال اول به بحران آب اختصاص دارد و تلاش میکنند این موضوع را برجسته و القا کنند. دو سؤال دیگر مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است؛ یکی درباره نقش سپاه در مدیریت بحران آب و دیگری درباره نقش این نهاد در اقتصاد و دیگری آیا باید از فعالیتهای اقتصادی خارج شود یا خیر.
حالا بهواسطه بیاعتمادی مردم به شمارههای خارجی و بیتوجهی به آن تماسها، این گروههای معاند با جعل هویت داخلی و عنوان «نظرسنجی دانشگاهی» تلاش دارند دوباره اعتماد عمومی را جلب کنند.
پیش از این نیز ضد انقلاب از پیامهای متنی و تصویری آماده شده توسط هوش مصنوعی از طریق اپلیکشن های موبایل و تبلیغات گوگل استفاده بود. کارشناسان حوزه امنیت معتقدند خمیرمایه همه این اقدامات از بین بردن انسجام عمومی و ایجاد ترس و دلهره در میان مردم است.
