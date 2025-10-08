تجاوز نظامی منافقین علیه مردم ایران لکه ننگی دیگر بر پیشانی تروریست ها

گروه سیاسی خبرگزاری مهر- یادداشت مهمان: گروهک تروریستی مجاهدین خلق که به واسطه پرونده سراسر جنایت و خیانتش در بین مردم ایران به منافقین شهرت پیدا کرده است، از همان روزهای اولیه بعد از انقلاب اسلامی ایران علم مخالفت برداشت و در برابر حضرت امام و مردم ایستاد. منافقین با شرارت های گاه به گاه اعضای این گروهک در اقصی نقاط کشور در نهایت در خرداد سال 1360 در حالی که کشور درگیر جنگ تحمیلی و مقابله با دشمن بعثی بود، اعلام شورش مسلحانه کردند و به جان مردم مظلوم و بی گناه در کوچه ها و خیابان ها افتادند.

این گروهک تروریستی با ترور و بمب گذاری در اماکن عمومی و دولتی هزاران نفر از مردم را به خاک و خون کشیدند و در نهایت هم وقتی نتوانستند به خواسته خود برسند با فرار از کشور و پناه بردن به دامان صدام فصل جدیدی را در پرونده ننگین خود گشودند. منافقین با جاسوسی و تخلیه تلفنی اطلاعات بسیار مهم و تاثیرگذاری را به نیروهای بعثی می دادند و در اثر این خیانت بزرگ، دستشان به خون بسیاری از جوانان این مرز و بوم که جانانه در برابر دشمن در حال ایستادگی و مقاومت بودند آغشته است.

اما فعالیت های جنایتکارانه منافقین به همین جا ختم نشد و این گروهک در چند نوبت در سال انتهایی جنگ به صورت مستقیم با حمایت ارتش بعثی صدام اقدام به انجام عملیات نظامی علیه کشورمان کرد و یکی از بی نظیرترین خیانت های تاریخ بشریت را برای همیشه در اذهان مردم ایران و جهان ثبت نمود. از جمله این عملیات ها می توان به عملیات چلچراغ، آفتاب و فروغ جاویدان (مرصاد) اشاره نمود که در ادامه با توجه به مطرح شدن این موضوع در جلسه اخیر دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین به دو عملیات آفتاب و چلچراغ خواهیم پرداخت.

عملیات آفتاب

درساعات اولیه بامداد هشتم فروردین سال 67 در منطقه مرزی فکّه، از طرف ارتش بعثی عراق و نیروهای منافقین، عملیاتی انجام شد که به اعتراف خود این گروهک تروریستی با شرکت 15 تیپ رزمی و در منطقه نسبتا وسیعی آغاز گردید. هدفی که منافقین از این عملیات دنبال می کردند، انهدام لشکر 77 خراسان بود که در این راستا چند تیپ مکانیزه ارتش بعث عراق نقش کلیدی را ایفا می‌کردند. نیروهای منافقین پس از پیشروی عراقی ها در خط پدافندی ارتش ایران، تمام سنگرها و استحکامات ساخته شده را در ‌آتش کینه و خیانت خود سوزاندند و یک سری از اعلامیه‌های خود را در بین مردم پخش کردند. با لطف و عنایت خدا و فداکاری رزمندگان اسلام؛ اما این پیشروی چندان به طول نینجامید و حوالی ساعت یک بعد از ظهر، منافقین از خاک ایران تا پشت خط پدافندی رژیم بعثی عقب‌نشینی کردند. سرکرده این گروهک، مسعود رجوی در پایان عملیات آفتاب پیامی صادر کرد و این عملیات جنایتکارانه را هدیه ای نوروزی برای ملت ایران خواند! هدیه‌ای مشترک با ارتش صدام؛ چراکه توپخانه ارتش بعثی ها به‌خصوص هنگام آتش تهیه و خمپاره‌ باران شدید مقرهای نیروهای ایرانی نقش ویژه ای را ایفا کرده بود. به نوعی می توان گفت به شهادت رساندن جوانان و رزمندگان این آب و خاک هدیه عیدانه خائن به ملت برای مردمی مظلوم و جنگ زده بوده است.

عملیات چلچراغ

گروهک منافقین و سران رژیم جنایتکار صدام که از پیروزی نسبی خود در عملیات آفتاب در پوست خود نمی گنجیدند، پس از گذشت کمتر از سه ماه در 28خرداد سال 67 یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های مشترک خودشان را جهت به اشغال درآوردن شهر مهران کلید زدند. ماجرا از این قرار بود که پس از پیروزی حدود چند ساعته منافقین در هشتم فروردین سال 67، صدام به واسطه قدردانی از جنایت های عمال خود کمک‌های نظامی بسیاری را به محل استقرار منافقین در پادگان اشرف روانه کرده بود و این گروهک جنایت پیشه در این عملیات خیلی مجهزتر از عملیات آفتاب پا به عرصه میدانی گذاشت.

عملیات چلچراغ نیز همچون عملیات قبلی منافقین از ابتدای شب و با آتش سهمگین توپخانه ارتش بعث عراق شروع گردید، به‌ نحوی‌که شهر بدون سکنه مهران را تقریبا به‌طور کامل ویران کرد. در واقع مزدوران و مواجب بگیران صدام شهری را اشغال کرده بودند که از خیلی وقت پیش تقریبا تخلیه بود و تعداد زیادی در آن زندگی نمی کردند و به نحوی ژست گرفتند که انگار پیروزی بسیار بزرگی نصیب آنها شده است.

وکیل شکات پرونده رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین نیز با اشاره به یکی از جنایات سازمان منافقین در عملیات چلچراغ و حمله به شهر مهران گفت که آنها شهر را به تصرف خود درآوردند و اموال مردم را غارت کردند و در این عملیات بیش از هشت هزار ایرانی را به شهادت رساندند و ۱۵۰۰ نفر را به گروگان گرفتند. از سوی دیگر این گروهک پس از وارد شدن به مهران با فراخواندن خبرگزاری‌های خارجی اقدام به راه‌اندازی یک نمایش بزرگ تبلیغاتی کردند و مسعود رجوی پس از پایان عملیات، ادعا نمود که وقتی در یک عملیات، شهری تصرف می‌شود، بنابراین رسیدن به تهران مشکل نخواهد بود. بر همین مبنای احمقانه هم شعار «امروز مهران، فردا تهران» را سر دادند؛ در حالی که در مخیله شان هرگز خطور نمی کرد که در کمتر از دو ماه دیگر طومار این مزدوران جنایتکار توسط ملت غیور و شهیدپرور ایران و رزمندگان جان بر کف در هم پیچیده خواهد شد و تنها ننگ ابدی این اقدامات خبیثانه بر پیشانی تک تک اعضای این گروهک باقی خواهد ماند.