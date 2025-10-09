  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

کشف چوب تاغ قاچاق در سمنان؛ ۳ نفر دستگیر شدند

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از کشف ۱۰۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق در وانت پیکان خبر داد و گفت: سه سرنشین این خودرو دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه ماموران پاسگاه آبخوری متوجه مورد مشکوک شدند، ابراز داشت: این مورد مربوط به خودرو وانت پیکان بود.

وی با بیان اینکه خودرو متوقف و بازرسی لازم از آن به عمل آمد، افزود: خودرو حاوی ۱۰۰ کیلوگرم چوب تاغ غیر مجاز بود.

فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری سه سرنشین این خودرو خبر داد و ابراز داشت: پرونده متهمان تشکیل و برای ادامه سیر روند رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.

عرب با بیان اینکه محموله به اداره منابع طبیعی سمنان تحویل داده شد، در ادامه تصریح کرد: خودرو مذکور نیز توقیف و به پارکینگ انتقال یافت.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.

