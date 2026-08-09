به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان یزد انجام شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه امام شهدا اظهار کرد: در تلاش هستیم بتوانیم در مسیر شهدا حرکت کنیم و ادامه دهنده راه آنها باشیم.

وی افزود: انتظامی یزد با برنامه‌ریزی لازم در خصوص برخورد با جرایم و مسائل مهم، عملکرد خوبی را در خصوص پیشگیری از جرایم داشته که امیدواریم این مسیر به همین نحو ادامه داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان یزد گفت: نیروهای مسلح در قبل از انقلاب نمی‌دانستند که برای چه کسی و برای چه هدفی خدمت می‌کنند؛ اما به برکت انقلاب اسلامی، امروز پلیس می‌داند که برای دین خدا، حفظ و حراست از اسلام و انقلاب کار و تلاش می‌کند.

آیت الله ناصری تصریح کرد: ماموران پلیس برای حفظ و حراست از حاکمیت خداوند متعال حرکت می‌کنند و در این راه عاقبت به خیر خواهند شد و خداوند به آنها درجات عالی دنیوی و اخروی عطا خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه مأموران انتظامی با اختیار خود مسیر سختی را انتخاب می‌کنند تصریح کرد: پلیس با استعانت به درگاه خداوند متعال و در راه دفاع از کشور کار و تلاش می‌کند و این اقدامات پلیس به همه مردم انگیزه داده است.

آیت الله ناصری در خاتمه ضمن تشکر از اقدامات سردار نگهبان در برقراری امنیت مطلوب در استان یزد برای سردار علیرضا دلیری آرزوی موفقیت کرد.