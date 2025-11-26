  1. استانها
  2. سمنان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

کشف نیم تن چوب تاغ در سمنان؛ ۲ قاچاقچی دستگیر شدند

سمنان-‌ فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۵۰۰ کیلوگرم چوب تاغ در یکی از روستاهای جنوب این استان خبر داد و گفت: در پی این کشف، دو نفر از قاچاقچیان چوب دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه پلیس متوجه مورد مشکوک در یکی از روستاهای جنوبی سمنان شد، ابراز داشت: چند نفر در حال قطع درختچه‌های تاغ در منطقه بودند.

وی با بیان اینکه اکیپی از مأموران به محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: دو نفر در حال جاسازی چوب تاغ داخل صندوق عقب شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی سمنان با بیان اینکه بازرسی لازم از خودرو به عمل آمد، ابراز داشت: ۵۰۰ کیلوگرم چوب تاغ از متخلفان کشف و ضبط شده است.

عرب با بیان اینکه متهمان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند، تصریح کرد: پرونده متخلفان تشکیل و مراجع قضائی معرفی شده است.

وی افزود: با هر گونه تخلف در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به شدت برخورد می‌شود و پلیس در این راستا منطقه را تحت رصد و پایش دارد.

