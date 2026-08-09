آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان یزد با حضور سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، برگزار شد.

در این مراسم از زحمات سردار احمد نگهبان تقدیر و سردار علیرضا دلیری به عنوان فرمانده انتظامی استان یزد معرفی شد.

سردار دلیری از فرماندهان باتجربه است که سابقه خدمت در استان‌های کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان را دارد.

سردار احمد نگهبان، فرمانده سابق نیروی انتظامی استان یزد نیز در هفته‌های گذشته به عنوان فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی معرفی شدند.