آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان یزد با حضور سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، برگزار شد.
در این مراسم از زحمات سردار احمد نگهبان تقدیر و سردار علیرضا دلیری به عنوان فرمانده انتظامی استان یزد معرفی شد.
سردار دلیری از فرماندهان باتجربه است که سابقه خدمت در استانهای کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان را دارد.
سردار احمد نگهبان، فرمانده سابق نیروی انتظامی استان یزد نیز در هفتههای گذشته به عنوان فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی معرفی شدند.
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