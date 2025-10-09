به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: سطح زیر کشت لوبیا در لرستان ۱۳ هزار و ۸۰۰ هکتار بوده و میانگین عملکرد آن ۲.۷ تن در هکتار است.

وی گفت: شهرستان ازنا بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: ارقام کشت‌شده لوبیا در لرستان شامل قرمز، چینی، سفید و چشم‌بلبلی است که برداشت آن از اواخر شهریور تا نیمه اول مهر انجام می‌شود.

صیادی، همچنین به روش‌های آبیاری این محصول اشاره کرد و گفت: از مجموع اراضی زیر کشت، هشت هزار و ۶۱۰ هکتار به روش غرقابی، ۶۳۲ هکتار به روش جوی و پشته، چهارهزار و ۱۰۰ هکتار به‌وسیله نوار تیپ و ۴۵۸ هکتار به روش بارانی آبیاری می‌شوند.

وی گفت: لرستان در تولید لوبیا جایگاه دوم کشور را دارد.