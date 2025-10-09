پیروزی مدعیان در آغاز لیگ برتر هندبال بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نخست بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های ایران صبح امروز با برگزاری ۴ دیدار آغاز شد که طی آن فولاد مبارکه سپاهان، نفت و گاز گچساران، استقلال تهران و سنگ‌آهن بافق مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در مهمترین بازی هفته نفت و گاز گچساران مهمان زاگرس جنوبی بود که در یک بازی جذاب، نزدیک و پایاپای توانست شکست ۷ - ۱۰ نیمه نخست را به پیروزی ۱۸ - ۲۱ تبدیل کند.

استقلال نیز که به بندرعباس رفته بود، با نتیجه پرگل ۱۵ - ۲۸ به برتری رسید و دو امتیاز هفته نخست را به تهران آورد.

در دربی اصفهان نیز سپاهان که پوست‌اندازی کرده، به راحتی همشهری خود نامی‌نو را ۱۷ - ۳۵ شکست داد.

سنگ‌آهن بافق نیز با ۲۲ گل اختلاف، و نتیجه ۱۶ - ۳۸ کسری گرمدره را از پیش رو برداشت.

نتایج کامل مسابقات هفته نخست بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور به این شرح است:

* نامی نو اصفهان ۱۷ – فولاد مبارکه سپاهان ۳۵

* آذرخش هرمزگان ۱۵ – استقلال تهران ۲۸

* زاگرس جنوبی ۱۸ – نفت و گاز گچساران ۲۱

* کسری گرمدره ۱۶ – سنگ‌آهن بافق ۳۸

با این نتایج و در پایان هفته نخست سنگ‌آهن بافق، سپاهان، استقلال و نفت گاز گچساران با ۲ امتیاز و به دلیل تفاضل گل در رده‌های اول تا چهارم جدول رده‌بندی قرار گرفتند.