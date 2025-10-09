آذرخش هرمزگان در گام نخست هندبال بانوان کشور مغلوب استقلال تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته نخست لیگ برتر هندبال بانوان کشور تیم‌های آذرخش هرمزگان و استقلال تهران عصر پنجشنبه در سالن فجر بندرعباس به مصاف هم رفتند که در پایان این دیدار نماینده پایتخت با نتیجه ۲۸ بر ۱۵ از سد میزبان بندری خود گذشت.

آذرخش هرمزگان که نخستین تجربه فصل جدید خود را پشت سر می‌گذاشت، در برابر حریف باتجربه تهرانی نتوانست به برتری برسد و لیگ را با شکست آغاز کرد.

بیست‌ویکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان کشور با حضور هشت تیم در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود که در هفته نخست تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان، نفت و گاز گچساران، استقلال تهران و سنگ‌آهن بافق مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

بر این اساس، تیم‌های زاگرس جنوبی، نامی‌نو اصفهان، آذرخش بندرعباس و کسری گرمدره در نخستین هفته رقابت‌ها مغلوب شدند.

در پایان هفته اول، تیم‌های سنگ‌آهن بافق، فولاد مبارکه سپاهان، استقلال تهران و نفت و گاز گچساران با ۲ امتیاز و بر اساس تفاضل گل به ترتیب در رده‌های اول تا چهارم جدول قرار گرفتند.