لیگ برتر هندبال بانوان از سر گرفته می شود؛ تعویق بازی استقلال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان فردا با برگزاری ۳ دیدار وارد هفته دوم خود میشود و یک بازی هم به تعویق افتاده است. پس از حدود ۱۵ روز لیگ برتر هندبال بانوان در حالی برگزار میشود که شاگردان نشمین شافعیان در گچساران از کسری گرمدره پذیرایی میکنند، طلاییپوشان سپاهان میزبان زاگرس جنوبی هستند و نامینو اصفهان به هرمزگان میرود تا با آذرخش بازی کند.
بازی دو تیم استقلال تهران و سنگآهن بافق نیز به تعویق افتاد.
برنامه کامل دیدارهای هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان به این شرح است:
هفته دوم – جمعه – ۲ آبان ۱۴۰۴ – ساعت ۱۱:۳۰
نفت و گاز گچساران - کسری گرمدره
فولاد مبارکه سپاهان - زاگرس جنوبی
آذرخش هرمزگان - نامی نو اصفهان
هم اکنون و پس از برگزاری ۴ دیدار هفته نخست لیگ برتر سنگآهن بافق، سپاهان، استقلال و نفت گاز گچساران با ۲ امتیاز و به دلیل تفاضل گل در ردههای اول تا چهارم جدول ردهبندی قرار دارند. زاگرس جنوبی، آذرخش هرمزگان، نامینو اصفهان و کسری گرمدره در ردههای بعدی جای گرفتهاند.
