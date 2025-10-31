سپاهان اصفهان با شکست نفت صدرنشینی لیگ برتر هندبال زنان را حفظ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان امروز (جمعه)، با برگزاری ۴ دیدار به پایان رسید که طی آن سپاهان اصفهان، بافق، استقلال و زاگرس جنوبی مقابل حریفان خود به برتری رسیدند. در مهمترین بازی هفته سوم نفت و گاز گچساران مهمان سپاهان در اصفهان بود که نتیجه این دیدار را ۲۲ - ۲۷ به میزبان خود واگدار کرد تا با این باخت به رده چهارم جدول سقوط کند و سپاهان با ۶ امتیاز به تنهایی به صدر جدول تکیه بزند.

استقلال هم در نخستین بازی خانگی خود در تهران تیم کسری گرمدره را شکست داد و ۲ امتیاز این بازی را گرفت. در دیگر دیدار هفته سوم سنگ‌آهن بافق، نامی نو اصفهان را با حساب ۲۱ - ۳۳ شکست داد و با یک بازی کمتر به رده دوم جدول رفت. زاگرس‌جنوبی هم مهمان خود آذرخش هرمزگان را شکست داد.

نتایج کامل هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان به این شرح است:

استقلال تهران ۲۷ - کسری گرمدره ۱۸

فولاد مبارکه سپاهان ۲۷ - نفت و گاز گچساران ۲۲

سنگ‌آهن بافق ۳۳ - نامی نو اصفهان ۲۱

زاگرس‌جنوبی کازرون ۳۰ - آذرخش هرمزگان ۱۷

هم‌اکنون فولاد سپاهان با ۶ امتیاز در صدر قرار دارد. سنگ‌آهن بافق و استقلال تهران با ۴ امتیاز و یک بازی کمتر در رده‌های دوم و سوم ایستادند و نفت و گاز گچساران هم با همین امتیاز به رده چهارم جدول رفت. زاگرس جنوبی با اولین برد خود ۲ امتیازی شد و در رده پنجم جدول قرار گرفت. نامی‌نو اصفهان، آذرخش هرمزگان و کسری گرمدره هم در رده‌های بعدی جای دارند.