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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

سپاهان اصفهان با شکست نفت صدرنشینی لیگ برتر هندبال زنان را حفظ کرد

سپاهان اصفهان با شکست نفت صدرنشینی لیگ برتر هندبال زنان را حفظ کرد

در هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان سپاهان اصفهان با برتری در حساس‌ترین بازی هفته به تنهایی در صدر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان امروز (جمعه)، با برگزاری ۴ دیدار به پایان رسید که طی آن سپاهان اصفهان، بافق، استقلال و زاگرس جنوبی مقابل حریفان خود به برتری رسیدند. در مهمترین بازی هفته سوم نفت و گاز گچساران مهمان سپاهان در اصفهان بود که نتیجه این دیدار را ۲۲ - ۲۷ به میزبان خود واگدار کرد تا با این باخت به رده چهارم جدول سقوط کند و سپاهان با ۶ امتیاز به تنهایی به صدر جدول تکیه بزند.

استقلال هم در نخستین بازی خانگی خود در تهران تیم کسری گرمدره را شکست داد و ۲ امتیاز این بازی را گرفت. در دیگر دیدار هفته سوم سنگ‌آهن بافق، نامی نو اصفهان را با حساب ۲۱ - ۳۳ شکست داد و با یک بازی کمتر به رده دوم جدول رفت. زاگرس‌جنوبی هم مهمان خود آذرخش هرمزگان را شکست داد.

نتایج کامل هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان به این شرح است:

استقلال تهران ۲۷ - کسری گرمدره ۱۸

فولاد مبارکه سپاهان ۲۷ - نفت و گاز گچساران ۲۲

سنگ‌آهن بافق ۳۳ - نامی نو اصفهان ۲۱

زاگرس‌جنوبی کازرون ۳۰ - آذرخش هرمزگان ۱۷

هم‌اکنون فولاد سپاهان با ۶ امتیاز در صدر قرار دارد. سنگ‌آهن بافق و استقلال تهران با ۴ امتیاز و یک بازی کمتر در رده‌های دوم و سوم ایستادند و نفت و گاز گچساران هم با همین امتیاز به رده چهارم جدول رفت. زاگرس جنوبی با اولین برد خود ۲ امتیازی شد و در رده پنجم جدول قرار گرفت. نامی‌نو اصفهان، آذرخش هرمزگان و کسری گرمدره هم در رده‌های بعدی جای دارند.

کد مطلب 6640264

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