آغاز لیگ برتر هندبال بانوان از فردا/ مهمانی استقلال در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور فردا، پنجشنبه، ۱۷ مهر، با برگزاری ۴ دیدار به میزبانی اصفهان، بندرعباس، شیراز و البرز در هفته نخست آغاز میشود.
در هفته اول لیگ برتر هندبال بانوان طلاییپوشان سپاهان مهمان نامینو هستند تا دربی اصفهان در نخستین هفته لیگ رقم بخورد. سپاهان در فصل جدید سیاست استفاده از بازیکنان بومی را اندکی رها کرده تا در قامتی جدید پا به لیگ برتر بگذارد. این تیم با سرمربیگری فاطمه محمدخانی، شماری از ستارههای هندبال بانوان مثل فاطمه خلیلی، نسترن فراهانی، فاطمه مریخ و عطیه شهسواری را به خدمت گرفته تا از همین ابتدای فصل بتواند مسیر قهرمانی را طی کند. نامینو نیز در فصل جدید با اعظم حقانی بهعنوان سرمربی به توافق رسیده است.
استقلال تهران نیز مهسا معتمدی را برای هدایت نخستین فصل هندبالی خود روی نیمکت نشانده و با ترکیبی از ستارهها همچون الناز یارمحمدی، اسرا زندی، زهرا فتوتی و همچنین بازیکنان جوانی که استعدادهای خود را پیش از این در مسابقات دیگر نشان دادهاند لیگ برتر را آغاز میکند. این تیم در آغاز فصل بیست و یکم مهمان آذرخش هرمزگان در بندرعباس است. هدایت آذرخش را مینا خنفری بر عهده دارد که همراه با تیم فولاد هرمزگان در فصل نوزدهم در سال ۱۴۰۲ به مقام نایب قهرمانی رسید.
نفت و گاز گچساران با نشمین شافعیان به لیگ برتر میآید و مهمان زاگرس جنوبی در شیراز است. شافعیان در این فصل با تعدادی از بهترین شاگردان خود در تیم ملی به گچساران رفته تا امیدهای این تیم برای کسب عنوان قهرمانی بعد از کسب رده دوم در دوره سیزدهم لیگ برتر در سال ۱۳۹۶ را زنده کند. هانیه کریمی، آرزو کیانیآرا، ستاره رحمانیان، آرزو محمدی و صونا بیداد از بازیکنان مطرحی هستند که این فصل پیراهن نفت و گاز را میپوشند.
سنگآهن بافق نیز با فاطمه فخری بهعنوان سرمربی و همچنین مینا وطنپرست، ساناز رجبی، مژگان قهرمانی، زهرا فقیهی، مائده عشاقی و تعدادی از بازیکنان بومی لیگ برتر را با مصاف با تیم تازهوارد کسری گرمدره آغاز میکند. هدایت تیم کسری بر عهده ناهید رضایی است.
برنامه کامل مسابقات هفته نخست بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور به این شرح است:
پنجشنبه، ۱۷ مهرماه؛ ساعت ۱۱:۳۰
نامی نو اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان
آذرخش هرمزگان – استقلال تهران
زاگرس جنوبی – نفت و گاز گچساران
کسری گرمدره – سنگآهن بافق
