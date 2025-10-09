  1. اقتصاد
هماهنگ سازی استانداردهای ایران و رواندا برای تسهیل تجارت

رئیس سازمان ملی استاندارد در دیدار با وزیر تجارت و صنعت رواندا بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در زمینه تسهیل تجارت از طریق هماهنگ‌سازی استانداردها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان استاندارد، فرزانه انصاری در حاشیه برگزاری نشست سالانه ایزو در دیدار با سباهیزی پرودنس وزیر تجارت و صنعت رواندا، بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در زمینه تسهیل تجارت از طریق هماهنگ‌سازی استانداردها، اجرای برنامه‌های آموزشی مشترک برای زنان کارآفرین در حوزه کیفیت، نوآوری، تحول دیجیتال و استانداردهای نو تأکید کرد.

وی افزود: با توجه به تجربه موفق دولت رواندا در استقرار دولت الکترونیک، زمینه‌های همکاری مشترک فراوانی وجود دارد.

در ادامه این دیدار نیز، وزیر تجارت و صنعت رواندا، از پیشنهادهای مطرح‌شده، به‌ویژه در حوزه‌های علم و فناوری و توانمندسازی جوانان و زنان استقبال کرد.

وی با اشاره به سابقه صدساله استانداردسازی در ایران، علاقه‌مندی خود را برای بهره‌گیری از این تجربه ارزشمند ابراز داشت.

