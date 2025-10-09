همراه اول الگوی پایداری و مسئولیت اجتماعی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در «هشتمین اجلاس سراسری مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی» که عصر چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ با حضور معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان کشوری در سالن همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد، بار دیگر موفق به دریافت «نشان ملی تعهد به مسئولیت اجتماعی» شد.
این رویداد ملی همچنین با حضور جمعی از مدیران صنایع بزرگ، فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه توسعه پایدار همراه بود. در جریان فرآیند ارزیابی این دوره، عملکرد شرکتها در شاخصهای مسئولیت اجتماعی نظیر حوزههای پایداری زیستمحیطی، حمایت از جامعه و نوآوریهای فرهنگی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.
براساس اعلام کمیته علمی اجلاس، همراه اول به دلیل اقدامات مستمر در مسیر توسعه پایدار، اجرای پروژههای ملی در حوزههای آموزش دیجیتال، سلامت هوشمند و محیطزیست و همچنین گسترش برنامههای مشارکت اجتماعی، موفق به کسب این نشان ملی شد.
دریافت این عنوان در ادامه مسیر چندساله همراه اول در تثبیت جایگاه خود به عنوان «پیشگام مسئولیت اجتماعی در صنعت ارتباطات کشور» است؛ جایگاهی که پیشتر نیز با دریافت تندیس زرین مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی در هفتمین دوره این اجلاس (مهر ۱۴۰۳) تثبیت شده بود.
مسئولیت پذیری اجتماعی در همراه اول به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی این اپراتور نهادینه شده و در قالب پروژههای گستردهای در حوزههای تحول دیجیتال آموزشی، حمایت از خانوادههای آسیبپذیر، توانمندسازی مناطق کمبرخوردار، بهینهسازی مصرف انرژی، حفاظت از منابع طبیعی و کاهش کربن دنبال میشود.
برگزارکنندگان این رویداد تاکید کردند هدف اصلی از اعطای «نشان ملی تعهد» شناسایی و معرفی بنگاههای اقتصادی متعهدی است که فعالیت اقتصادی را در کنار مسئولیت انسانی و اجتماعی خود معنا میکنند و سهم مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی جامعه ایرانی دارند.
