تداوم بررسی موانع توسعه ارتباطات استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ این جلسات برخط که با حضور معاونان وزیر، مدیران کل استانی و کارشناسان فنی تشکیل شد، با هدف احصاء دقیق چالش‌های ارتباطی، بررسی وضعیت پوشش شبکه، تسریع در اجرای پروژه‌های فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، رفع نقاط کور جاده‌ای و روستایی و تدوین مصوبات اجرایی برای نشست‌های استانی وزیر و استاندار فارس پیگیری شد.

در روز نخست این نشست‌ها نیز معاونان و مدیران وزارت ارتباطات با فرمانداران و مدیران شهرستان‌ها به بررسی وضعیت پوشش شبکه، نقاط فاقد سرویس، موانع اجرایی پروژه‌های فیبر نوری و نیازمندی‌های زیرساختی استان پرداختند و راهکارهای فوری برای رفع مشکلات شناسایی و برنامه‌ریزی شد.

فیبر نوری، راه‌حل اصلی بهبود کیفیت اینترنت شهری

بهزاد اکبری، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت؛ در جلسه برخط با فرمانداران شهرستان‌های فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین، توسعه فیبر نوری و پوشش جاده‌ای را به‌عنوان اولویت‌های اصلی وزارتخانه اعلام کرد و با اشاره به مشکلات مطرح‌شده در فیروزآباد، از جمله آنتن‌دهی ضعیف در برخی نقاط شهری و روستایی و محور فیروزآباد–عسلویه، تأکید کرد که «این مسائل در سطح وزارتخانه به‌صورت جدی دنبال می‌شود.»

او گفت: «مشکلات اشاره‌شده فراگیر است و حتی از دید مرکز نیز مشکل آنتن‌دهی داخل شهری مشاهده می‌شود، اما عزم وزارتخانه این است که با اولویت به این موارد رسیدگی کند.» اکبری همکاری استانداری و فرمانداری‌ها در تأمین برق دکل‌ها را ضروری دانست و اعلام کرد وزارت ارتباطات «در زمینه پیگیری و تأمین تجهیزات و اعتبار لازم، نهایت همکاری را با استان خواهد داشت.»

معاون وزیر توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها (FTTx) را راهکار کاهش بار شبکه‌های موبایل و ارتقای کیفیت ارتباطات سیار خواند و توضیح داد که «برخلاف آمار جهانی، حدود ۷۰ درصد ترافیک مصرفی مردم در کشور از طریق شبکه‌های موبایل انجام می‌شود که باعث کاهش کیفیت این شبکه‌ها می‌گردد. هر اندازه اتصال فیبر نوری را افزایش دهیم، بار شبکه‌های موبایل کاهش و کیفیت آنها افزایش خواهد یافت.»

او در ادامه وعده پیگیری رفع مشکل لینک آپ‌لینک شهر فیروزآباد را داد تا زیرساخت اجراشده هرچه سریع‌تر امکان سرویس‌دهی به مردم را پیدا کند.

اکبری درباره فراشبند گفت وضعیت پوشش روستایی «مطلوب» است و تنها یک روستا برای اتصال باقی مانده و پنج مورد کیفیت پایین گزارش شده که نیازمند پیگیری است.

وی بر لزوم همکاری فرمانداری با شرکت توزیع برق برای تأمین برق دکل‌ها و پیگیری مخابرات برای تأمین امکان تلفن ثابت در دهرم تأکید کرد. درباره باتری سایت‌ها نیز مسئله ناترازی برق و سرقت را تأیید و از تلاش اپراتورها برای تأمین باتری‌های باقی‌مانده خبر داد.

در مورد قیر و کارزین، اکبری رفع مشکلات زیرساختی منطقه کوهستانی را ضروری خواند و اجرای فیبر مظفری–دشت لار را که جزو تعهدات مخابرات ایران است، پیگیری‌شده اعلام کرد تا پهنای باند مناطق عشایری و کشاورزی تأمین شود.

او افزود که پروژه‌های فیبر انجام‌شده اما بدون لینک، با پیگیری مدیریت ارشد مخابرات ایران به‌زودی به بهره‌برداری متصل خواهند شد.

بهبود پوشش شهری و جاده‌ای لامرد و مهر در برنامه توسعه قرار دارد

وحید یزدانیان، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران؛ در نشست با فرمانداران لامرد و مهر با تأکید بر رفع موانع اداری و تأمین برق سایت‌ها گفت بخش عمده‌ای از مشکلات این دو شهرستان در برنامه توسعه وزارت قرار دارد و خواستار «همکاری ویژه فرمانداران برای رفع موانعی چون تأمین برق سایت‌های جدید و حل مشکل سه کیلومتری فیبر نوری شهر لامرد» شد تا پروژه‌ها شتاب گیرد.

یزدانیان با اشاره به لزوم صدور دستور ویژه از سوی فرماندار برای حل مشکل تملک و مجوز حفاری در لامرد، خواستار مکتوب شدن برنامه‌های توسعه‌ای وزارت برای اطلاع فرمانداران شد و از اپراتورها خواست نسبت به ارتقای پوشش در روستاهایی مانند پنگرو و شیخ‌عامر اقدام کنند.

وی همچنین سرقت کابل و باتری سایت‌ها را معضل جدی خواند و از فرمانداران خواست موضوع را در شورای تأمین شهرستان با جدیت پیگیری کنند.

سفر وزیر «نمایشی» نیست؛ معارضین و تعهدات فیبر نوری زرقان پیگیری می‌شود

محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در نشست با فرمانداران شیراز و زرقان، بر پیگیری فوری موانع نصب سایت‌ها و تکمیل تعهدات فیبر نوری در زرقان تأکید کرد و گفت: «سفرهای وزیر ارتباطات به استان فارس نمایشی نیست و هدف، رفع واقعی گره‌های زیرساختی استان است.»

او درباره مشکلات اینترنت در حاشیه شهر شیراز و تأمین باتری دستگاه‌های احراز هویت انتخابات اعلام کرد تیم‌های فنی پژوهشگاه و دانشگاه‌ها برای بررسی مأمور شده‌اند و خواستار ارائه گزارش مکتوب در صورت پابرجا بودن مشکلات شد.

شیخی از لزوم همکاری شورای تأمین و فرمانداری برای اجرای مصوبه رفع معارضین نصب سایت‌ها (مصوبه ۱۳۹۹) سخن گفت و از مدیر مخابرات منطقه خواست برنامه زمان‌بندی عملیاتی برای تکمیل پروژه‌های فیبر در لبویی و رحمت‌آباد ارائه کند تا ناظران پیگیری نمایند.

نقاط کور ممسنی و رستم رفع خواهد شد؛ گره فیبرنوری باز می‌شود

نیک‌محمد بلوچ‌زهی، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی (USO)؛ در نشست با فرمانداران ممسنی و رستم، محورهای مواصلاتی دارای نقاط کور را تشریح و خواستار بررسی فنی دقیق برای پوشش‌دهی آنها شد.

او دستور داد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این محورها را بازدید و راهکارهای فنی، اعم از فیبر نوری یا راه‌حل‌های جایگزین، ارائه کند تا در فهرست تعهدات اپراتورها قرار گیرند.

بلوچ‌زهی به کندی اجرای برخی پروژه‌های فیبر نوری در مناطق ماهور و دشمن‌زیاری ممسنی و مسیرهای صعب‌العبور رستم اشاره کرد و خواستار «بررسی فوری راهکارهای تأمین فیبر و حل معارضین» شد تا پروژه‌های حیاتی پهن‌باند سریع‌تر تکمیل شوند.

او درباره سایت‌های فاقد سرویس یا نیازمند ارتقاء تأکید کرد که ابلاغ پروژه‌ها و تسریع در اجرایی‌سازی باید با هماهنگی مجری USO انجام شود و در پاسخ به درخواست ارتقای سایت‌ها به 4G در روستاهای پرجمعیت ممسنی، این درخواست‌ها را در جلسات آتی با اپراتورها دنبال خواهد کرد.

بلوچ‌زهی همچنین رفع مشکل باتری‌های سایت‌های موبایل و مراکز تلفن ثابت را از اولویت‌ها دانست و از مدیران استانی خواست برای تأمین و نصب دیزل‌ژنراتور یا باتری اقدامات لازم را انجام دهند تا قطع برق منجر به قطع ارتباطات نشود.

او در پایان وعده داد که نتایج و دستورالعمل‌های جلسه را برای پیگیری نهایی در اختیار مقام عالی وزارت قرار دهد تا در سفر پیش‌رو برای مردم این دو شهرستان خبرهای قابل اعلام وجود داشته باشد.

۱۱ روستا در کازرون در برنامه اتصال به اینترنت پرسرعت قرار دارد/ ارتقای کیفیت در کوهچنار

جواد غلامپور، مدیرکل دفتر توسعه خدمات عمومی اجباری و امور استان‌ها؛ در نشست با فرمانداران کازرون و کوهچنار، گزارش تفصیلی از وضعیت پوشش روستایی و جاده‌ای ارائه کرد و اعلام کرد: «از مجموع ۱۷۵ روستای بالای ۲۰ خانوار کازرون، ۱۶۴ روستا متصل شده و ۱۱ روستای باقی‌مانده در برنامه رفع نقاط کور قرار دارند.»

او درباره کوهچنار گفت: «از ۳۰ روستای بالای ۲۰ خانوار، پنج روستا (تل انجیر، تل میلک، دهنو غوری، گرگدان و موردک) به دلیل کیفیت پایین ارتباط یا مشکلات اساسی در فهرست ایجاد سایت جدید یا ارتقای تجهیزات قرار گرفته‌اند.»

غلامپور افزود که برای تأمین پهنای باند مورد نیاز اپراتورها، پروژه فیبر نوری روستایی مسیر ۷۷ کیلومتری مصوب شده که تاکنون ۱۰ کیلومتر آن اجرا شده و مابقی در حال انجام است.

او درباره پوشش جاده‌ای کازرون توضیح داد که «از ۳۱۰ کیلومتر محور مواصلاتی اصلی، ۲۷۶ کیلومتر پوشش دارد و حدود ۳۵ کیلومتر فاقد پوشش است» و علت اصلی را عدم وجود شبکه برق در برخی مقاطع دانست؛ بنابراین همکاری فرمانداری‌ها با شرکت توزیع برق لازم است.

غلامپور در خصوص پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها (FTTx) گفت این پروژه در کازرون توسط شرکت آسیاتک تکمیل شده و پوشش شهر صددرصد است. او از فرمانداران خواست برای گزارش دقیق نقاط ضعف و پیگیری مسائل از سامانه ۱۹۵ استفاده کنند و وعده داد پیگیری‌ها برای تسریع در اجرای سایت‌های جاده‌ای تشدید شود.

سرمایه‌گذاری ۱۹۴ میلیارد تومانی در سپیدان/ استفاده از باند فرکانسی «طلایی» برای مناطق کوهستانی

حمید خوانساری، سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری؛ در نشست با فرمانداران سپیدان و بیضا اعلام کرد که برای رفع مشکلات ارتباطی شهرستان سپیدان، ۱۹۴ میلیارد تومان اعتبار جذب شده و پروژه‌های فیبر نوری روستایی، نصب سایت‌های جدید و ارتقای سایت‌های موجود در حال اجرا است.

او گفت: «از ۸۳ روستای بالای ۲۰ خانوار سپیدان، ۷۹ روستا (بیش از ۹۵ درصد) به شبکه اینترنت پرسرعت متصل شده‌اند و چهار روستای باقی‌مانده در برنامه اجرا قرار دارند.»

خوانساری در بخش پوشش جاده‌ای اشاره کرد که حدود ۲۱ تا ۲۲ کیلومتر از جاده‌های اصلی فاقد پوشش هستند و برای حل این معضل پیگیری تعهدات اپراتورها در دستور کار قرار خواهد گرفت. او همچنین از پیگیری استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰/۸۰۰ مگاهرتز (باند «طلایی») با ضریب نفوذ بالا خبر داد تا پوشش در مناطق کوهستانی افزایش یابد.

او به درخواست تبدیل فیبر هوایی به فیبر زمینی و تکمیل پروژه‌های FTTx در اردکان و بیضا اشاره کرد و گفت هماهنگی با ایرانسل برای اجرای سریع پروژه فیبر نوری در اردکان انجام شده و ظرف یک ماه و نیم به نتیجه خواهد رسید.

خوانساری تأکید کرد که رگولاتوری پیگیر اجرای تعهدات زیرساختی مخابرات ایران در تکمیل فیبر منازل و اتصال شهرک‌های صنعتی خواهد بود و در مورد قطعی تلفن ثابت ناشی از سرقت کابل در روستاهای بیضا وعده پیگیری راه‌حل‌های پایدار را داد.

تأمین باتری‌های اضطراری و تسهیل صدور مجوز استقرار سایت‌ها در مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد

وحید مختاری، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ در جلسه با فرمانداران مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد، بر ضرورت ارائه برنامه عملیاتی برای حل مسائل زیرساختی از سوی مدیران استانی تأکید کرد.

او اشاره کرد که برخی مشکلات در چارچوب تکالیف اپراتورها و برخی دیگر از محل منابع USO یا مشوق‌های دولتی قابل پیگیری است.

مختاری در واکنش به گزارش‌ها درباره سرقت کابل‌های مخابراتی، ضعف پوشش همراه و نقص در تأمین باتری‌های اضطراری سایت‌های BTS گفت: «تأمین باتری‌های اضطراری وظیفه ذاتی اپراتورها است و این موضوع به‌صورت هفتگی تحت پیگیری مقام عالی وزارت قرار دارد.»

او خواستار همکاری فرمانداران و شهرداری‌ها برای تسهیل تخصیص زمین و صدور مجوز راه‌اندازی سایت‌ها شد و از برنامه‌ریزی برای اجرای پنج سایت جدید ایرانسل در مرودشت خبر داد.

در پایان مختاری اعلام کرد که همه موارد، از جمله وضعیت فیبر نوری در سعادت‌شهر و ارسنجان و پوشش آزادراه شیراز–اصفهان، صورتجلسه و برای تصمیم‌گیری در اختیار مقام عالی وزارت قرار خواهد گرفت.

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در داراب و زرین‌دشت با اولویت روستاها و فیبر شهری

علی بلالی دهکردی، معاون هماهنگی و تحول دیجیتال استان‌ها، دفتر توسعه خدمات عمومی اجباری و امور استان‌ها؛ در نشست با فرمانداران داراب و زرین‌دشت وضعیت پوشش روستایی و اجرای پروژه‌های فیبر شهری را تشریح کرد و اعلام نمود: «از ۱۳۴ روستای بالای ۲۰ خانوار داراب، ۱۲۹ روستا دارای اینترنت هستند و پنج روستای فاقد اینترنت (نظام‌آباد، سده، گودشانه، کنار حاجی و شاه مرز) در اولویت وزارتخانه قرار دارند.»

بلالی دهکردی گفت برای این پنج روستا تأمین اعتبار صورت گرفته و به اپراتورها ابلاغ شده است؛ به‌عنوان مثال روستای نظام‌آباد در مرحله فونداسیون دکل است و پیش‌بینی شد تا قبل از دهه فجر به بهره‌برداری برسد. وی همچنین از سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در داراب خبر داد و افزود که ۱۰ میلیارد تومان دیگر در برنامه است تا مجموع سرمایه‌گذاری به ۱۸۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برسد. درباره زرین‌دشت نیز او گفت: «از ۲۷ روستا ۲۵ روستا دارای اینترنت هستند و برای دو روستای فاقد اینترنت (میان‌ده و چاه انجیری) تأمین اعتبار انجام شده و به همراه اول ابلاغ شده است.» بلالی دهکردی از اپراتورها خواست پروژه‌های FTTx را طبق زمان‌بندی اجرا کنند و از فرمانداران خواست برای صدور مجوز حفاری و تسهیل همکاری‌های محلی ورود کنند.

در پایان دومین روز این نشست‌های تخصصی مقرر شد تمامی مباحث، گزارش‌ها و مطالبات فرمانداران و دستگاه‌های استانی به‌صورت مکتوب و مستند تنظیم و در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان فارس با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و استاندار فارس مطرح و به‌عنوان مصوبات رسمی سفر تصویب شود. محورهای اصلی این مصوبات شامل تقویت پوشش همراه در محورهای مواصلاتی، تکمیل پروژه‌های فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، رفع نقاط فاقد پوشش روستایی و جاده‌ای، تأمین برق و باتری‌های اضطراری سایت‌ها، حل معارضات نصب سایت‌ها و تسهیل مجوزهای شهری خواهد بود تا روند اجرایی شدن تصمیمات با زمان‌بندی مشخص و نظارت مستمر پیگیری شود.