بدران: آنچه امروز محقق شده نتیجه مقاومت ساکنان نوار غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حسام بدران عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد: از زمان اعلام طرح ترامپ با گروه ها و شخصیت های فلسطینی در ارتباط بوده و با آنها رایزنی کرده ایم. ما بر اجرای گفتگوهای ملی فراگیر در قاهره با هدف تضمین توافق بر سر مراحل آتی تاکید داریم.

وی افزود: هر گونه تصمیمی که از سوی محافل فلسطینی گرفته می شود باید بیانگر اتحاد مواضع و دربرگیرنده تمام گروه ها و همچنین ملت فلسطین باشد. ۷ اکتبر یک نقطه عطف در تاریخ نبرد با اشغالگران به شمار می رود. آنچه امروز به دست آمده نتیجه پایداری ساکنان نوار غزه است. حماس بر پایه مبانی ملی با طرح ترامپ تعامل کرد.

بدران تصریح کرد: ما همچنان به ترسیم آینده و تشکیل کشور فلسطین در سرزمین اشغال شده خودمان امید داریم.