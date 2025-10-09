به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه عراق اعلام کرد: این کشور از تلاش های منطقه ای و بین المللی در قبال دستیابی به توافق آتش بس غزه استقبال می کند.

این وزارت خانه اضافه کرد: ما بر ضرورت توقف فوری حملات علیه نوار غزه و پایان دادن به رنج های ملت فلسطین و تضمین رساندن کمک های انسانی ساکنان این باریکه تاکید می کنیم.

پیش از این نیز بسیاری از کشورها از دستیابی به توافق آتش بس در غزه که به نمادی از شکست رژیم صهیونیستی در خصوص تحقق اهداف خود طی 2 سال گذشته تبدیل شده، استقبال کرده بودند.