  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

واکنش عراق به توافق آتش‌بس غزه

واکنش عراق به توافق آتش‌بس غزه

وزارت خارجه عراق به توافق صورت گرفته برای تحقق آتش بس در غزه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه عراق اعلام کرد: این کشور از تلاش های منطقه ای و بین المللی در قبال دستیابی به توافق آتش بس غزه استقبال می کند.

این وزارت خانه اضافه کرد: ما بر ضرورت توقف فوری حملات علیه نوار غزه و پایان دادن به رنج های ملت فلسطین و تضمین رساندن کمک های انسانی ساکنان این باریکه تاکید می کنیم.

پیش از این نیز بسیاری از کشورها از دستیابی به توافق آتش بس در غزه که به نمادی از شکست رژیم صهیونیستی در خصوص تحقق اهداف خود طی 2 سال گذشته تبدیل شده، استقبال کرده بودند.

کد خبر 6617070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها