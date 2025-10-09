منبع صهیونیست: مسأله لیست اسامی اسرای فلسطینی هنوز حل نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان به نقل از یک منبع صهیونیست گزارش داد که مذاکرات در خصوص لیست اسرای فلسطینی که قرار است در جریان توافق آتش بس غزه آزاد شوند در جریان است.

این منبع اضافه کرد، موضوع لیست اسرای فلسطینی مذکور هنوز حل نشده است. حماس خواهان آزادی اسرایی است که تل آویو هنوز با آنها موافقت نکرده است.

مسئولان زندان های رژیم صهیونیستی نیز گفتند که هنوز لیست و تعداد اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند را دریافت نکرده اند.

روسیه الیوم نیز به نقل از منابع صهیونیست گزارش داد، اسرایی که حکم حبس ابد دارند و قرار است آزاد شوند به خارج از کرانه باختری و نوار غزه منتقل خواهند شد. در همین راستا دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مروان البرغوثی در جریان این توافق هرگز آزاد نخواهد شد.