خلیلی: کمک بیش از یک میلیارد تومانی به خانواده های زندانیان در قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلیلی عصر پنجشنبه در حاشیه مراسم روز ملی کودک برای خانواده زندانیان قوچان، اظهار کرد: به مناسبت روز جهانی کودک، جشنی در تالار پیوند قوچان ویژه فرزندان زندانیان برگزار کردیم که در این مراسم از بیش از ۳۰۰ نفر از خانواده‌های زندانیان دعوت به عمل آمد و برای ۱۴۰ خانواده دارای فرزند، جشن باشکوهی برپا شد.

رئیس انجمن حمایت از زندانیان قوچان با اشاره به اقدامات حمایتی این انجمن، گفت: در طول ۶ ماهه اول سال جاری، یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان برای حمایت از خانواده‌های زندانیان هزینه شده است.

وی افزود: این کمک‌ها شامل ارائه بسته‌های معیشتی نزدیک به ۷۰۰ بسته، توزیع ۱۸۰ بسته لوازم تحریر و وسایل بهداشتی، پرداخت هزینه‌های درمانی و جراحی، و همچنین کمک به پرداخت قبض و اجاره مسکن این خانواده‌ها بوده است.

خلیلی به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی انجمن نیز اشاره کرد و تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان هر شب مراسم افطاری برگزار شد همچنین با همکاری اداره زندان برنامه‌های مختلفی از جمله اعزام فرزندان این خانواده‌ها به اردوهای راهیان نور با تأیید دادستان انجام شده است.

رئیس انجمن حمایت از زندانیان قوچان خاطرنشان کرد: از فرزندان دانش‌آموز حمایت می‌شود به عنوان نمونه کتاب نوشته شده توسط یکی از دختران این خانواده‌ها در کنگره شهدای استان مازندران رونمایی شده است.

اهدای مدال طلای مسابقات جهانی والیبال به انجمن حمایت از زندانیان قوچان

وی از اهدای مدال طلای «پوریا ولی» والیبالیست قهرمان جهان در مسابقات کشورهای اسلامی به این انجمن خبر داد و گفت: این مدال طلا که در مسابقات کشورهای اسلامی ۲۰۱۷ باکو توسط قهرمانان والیبال کشور به دست آمده بود امروز در جشن روز کودک به انجمن حمایت از زندانیان اهدا شد که حرکتی معنوی و پسندیده توسط قهرمان قوچانی است.