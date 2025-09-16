بیش از هزار زندانی غیرعمد به همت خیران در خراسان رضوی آزاد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سلطانی صبح سه شنبه در نشست خبری پویش به عشق پیامبر می بخشم که در این مرکز برگزار شد، اظهار کرد: در سطح کشور، ۱۷ هزار زندانی جرایم غیرعمد با کمک خیران و مردم نیکوکار قرار است آزاد شوند که سهم استان خراسان رضوی حدود هزار و ۵۰۰ نفر است. این زندانیان بیشتر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، دیه یا بدهی‌های مالی در زندان به سر می‌برند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: تفاهم‌نامه‌ای بین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ستاد دیه استان و دیگر نهادهای مرتبط به امضا رسیده و با پیگیری‌های انجام شده، حمایت نماینده ولی فقیه و استاندار خراسان رضوی نیز جلب شده است. هدف این پویش، جلب مشارکت خیران و افراد توانمند برای کمک به آزادی این افراد است.

وی ادامه داد: برآورد شده است برای آزادی زندانیان این استان، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز است که با کمک‌های مردمی و خیران تأمین خواهد شد. این اقدام خداپسندانه علاوه بر آزادی زندانیان، موجب شادی و آرامش خانواده‌های آنان خواهد شد.

سلطانی با اشاره به تجربه‌های قبلی در ماه رمضان و جشن گلریزان گفت: این نخستین بار است که چنین پویشی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) در استان و کشور راه‌اندازی می‌شود و انتظار می‌رود با اطلاع‌رسانی مناسب، مشارکت گسترده‌ای در این زمینه شکل گیرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین به نمونه‌ای از خیران اشاره کرد که هزینه‌های مراسم ترحیم را به این امر اختصاص داده و گفت: این کمک‌ها نه تنها باعث آزادی زندانیان می‌شود بلکه برکات معنوی فراوانی برای خیران به همراه دارد.

وی از رسانه‌ها خواست تا با اطلاع‌رسانی گسترده، زمینه مشارکت مردم و خیران را فراهم آورند تا هزار و ۵۰۰ خانواده زندانیان استان در آستانه میلاد پیامبر رحمت، طعم شیرین آزادی را بچشند.