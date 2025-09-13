غلامرضا عرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد ۳۵۰ سری نوشتافزار به ارزش ۳۷۵ میلیون تومان به خانواده مددجویان تحت پوشش اهدا کرد.
مسئول انجمن حمایت زندانیان تربتجام این اقدام را گامی مؤثر در راستای کاهش فشار مالی از دوش خانوادهها و ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای ادامه تحصیل دانست.
وی ادامه داد: این مجموعه کامل نوشتافزار شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد، تراش، خطکش، چسب، پاککن، آبرنگ، مدادرنگی، خمیربازی و قیچی است.
عرب به سایر کمکهای این انجمن نیز اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد به حساب خانوادههای مددجویان واریز شده و سبدهای کالایی شامل برنج و روغن به ارزش یک میلیون تومان نیز به آنها اهدا شده است.
